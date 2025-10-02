智能馬桶突噴冒煙滾水 陸女私密處燒傷已與廠商和解

近日，一則關於智能馬桶故障導致用戶燙傷的貼文引發熱議。網友小林（化名）稱，她使用三年的某品牌智能馬桶在沖水時按鈕卡頓，隨後突然噴出冒煙的開水，導致她會陰部位燒傷，經診斷為二度燒傷（面積小於1%）。目前，小林已與品牌方就賠償達成和解，故障原因待維修人員上門檢修後確認。陸媒調查發現，隨著智能馬桶普及，功能異常、維修難等投訴日益增多，安全隱患不容忽視。

據《揚子晚報》報導，小林回憶，這款智能馬桶使用三年多，過去僅偶爾出現水溫偏高的問題。事發當天，她按下沖洗按鈕後，馬桶卡頓片刻後突然噴出冒煙的開水。「我被燙得跳起來，尖叫了好久」，她立即用花灑冷水沖洗一小時，參考網上急救建議後塗抹燙傷膏，但症狀未完全緩解。隨後，她前往醫院，確診為會陰二度燒傷。

事發後，小林聯繫品牌客服未獲及時回應。次日，她在社交平台發文並標記品牌官方，隨後品牌方迅速聯繫她。小林透露，起初她考慮走法律途徑，根據相關法律計算賠償金額，但品牌方態度積極，雙方最終達成和解。賠償包括三部分：一是按購買價格「退一賠三」；二是醫療、誤工、交通等費用，由品牌保險公司賠付，醫療和交通費多數通過醫保報銷，誤工費按一周核算；三是精神損失費，因司法鑒定耗時較長，雙方未進行鑒定即和解。對於後續可能的激光除疤等費用，小林表示未進一步主張，認為無需過度索賠。

9月30日，記者致電該品牌客服，客服表示對事件不瞭解。故障原因需待維修人員檢查後確認。

隨著家居智能化浪潮，智能馬桶（電子坐便器）逐漸成為許多家庭的選擇，功能涵蓋座圈加熱、溫水洗淨、遙控感應等。《中國智能衛浴電器產業發展研究報告（2025）》顯示，2024年中國智能馬桶年產量達1372萬台，同比增長8.5%，占全球72%，穩居全球第一。即熱式智能馬桶占行業總產量的67.4%。

然而，消費者對智能馬桶的體驗褒貶不一。消費者張女士表示，她家的智能馬桶偶爾出現小故障，售後響應較慢，對噴水功能的安全性和衛生性存疑，因此選購時避免了該功能。另一位消費者王先生選擇了僅具備座圈加熱、自動翻蓋等基礎功能的半智能馬桶，認為更實用且安全。

記者查詢發現，智能馬桶相關投訴頻發。黑貓投訴平台近三個月記錄超700條投訴，涉及漏電、短路、質量問題及售假等。社交平台上，關於「智能馬桶噴熱水」的投訴也不在少數。此前，2023年遼寧一名女子因智能馬桶蓋噴出60-70℃熱水導致肛門二度燙傷，品牌方稱為噴嘴水垢堵塞所致，並承諾賠償醫療費。

智能馬桶已納入強制性CCC認證。專家建議，消費者選購時應優先選擇帶認證標識的產品，重點關注水溫控制和漏電保護功能，避免盲目追求複雜功能；選購前可查閱品牌售後評價，選擇維修體系完善的品牌；使用時需仔細閱讀說明書，定期清潔噴嘴等易損部件，確保安全使用。

延伸閱讀：

太殘忍！台灣有女子拍片將10隻倉鼠沖馬桶惹眾怒 身份曝光

山寨小米馬桶熱銷1.3億 小米起訴「小米零度」侵權獲賠3000萬

文章授權轉載自《香港01》