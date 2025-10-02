快訊

「鼎泰豐」將重返北京 上海授權方北上展店

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
台灣知名餐飲品牌鼎泰豐重返北京的新門市，預計明年三月開幕，目前正進行裝潢，因便於商場內施工，外面搭起廣告牆遮擋，無法看到內部情況。記者陳政錄／攝影
台灣知名餐飲品牌鼎泰豐重返北京的新門市，預計明年三月開幕，目前正進行裝潢，因便於商場內施工，外面搭起廣告牆遮擋，無法看到內部情況。記者陳政錄／攝影

台灣知名餐飲品牌鼎泰豐」去年因授權商執照到期、經營糾紛等原因，撤出大陸華北市場，引發譁然，如今確定將重返北京，由上海授權合作方廣成餐飲在北京國貿商圈的嘉里中心商場開出分店，現已開始裝潢，預計明年三月營業。

知情人士稱，原台灣鼎泰豐對北京鼎泰豐的授權實質上已到期，只要台方准許，上海鼎泰豐北上展店合法合規，也樂見其成。

大陸正值十一長假，上海廣成餐飲管理有限公司（上海鼎泰豐）1日也已於其經營的「鼎泰豐DinTaiFung」微信公眾號，發文表示「新的開始」，配圖稱北京嘉里中心店「2026.03」。

本報記者昨日實際前往位於北京國貿商圈的嘉里中心商場B1樓層，原先為湖南菜館「辣屋」的門市位置，已開始重新裝潢，外部包覆印有「鼎泰豐」品牌，有「鼎泰豐 品嘗小籠包的蒸功夫」，和「2026年3月與您見面！」等字樣的廣告牆，還有小籠包、牛肉麵、紅油炒手、排骨蛋炒飯等招牌菜的圖片。

知情人士表示，該店確認是由台灣鼎泰豐在上海的授權合作方「上海廣成餐飲管理有限公司」北上展店，已獲台方同意，各方都是樂見其成。

早年，台灣鼎泰豐授權上海廣成和北京恆泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐），分別經營華東華南、華北華中等地市場。但去年，北京鼎泰豐因由韓家宸、孫鐵漢、楊紀華三方股東成立的母公司北京巨人公司出現經營權糾紛，商業經營執照到期無法展延，於該年8月底宣布，在同年10月底前結束華北等地14家門市經營，後依法啟動公司的行政清算。

當時，台灣鼎泰豐也聲明終止對北京鼎泰豐的品牌授權，請當地團隊妥善處理員工、顧客及供應商的權益，上海鼎泰豐則聲明旗下門市不受影響。

後，雖孫鐵漢一方股東取得北京巨人經營權，解除韓家宸的北京恆泰豐董事長職務，由新任的林禮宏接手，赴北京查帳，表示要申請執照延期、重新展店等，但目前尚未有具體進展。而北京鼎泰豐當年獲得台灣鼎泰豐的品牌授權，也已於今年4月25日實質到期。

此外，原先部分北京鼎泰豐門市，去年底改成菜色相近的「劉家宴」餐廳繼續經營。

就鼎泰豐有望明年重返北京市場，按前述內容，若上海廣成獲台灣鼎泰豐許可下，因未與原北京鼎泰豐已到期的授權合約衝突，展店為正常商業行為。有在北京的台灣人對此表示期待，因為鼎泰豐是台灣名片，「離開實屬可惜」；鄰近的商家店員也感到好奇，並指開始裝潢的時間為9月30日晚，「一夜外面這些廣告就搭出來了」。

鼎泰豐重返北京市場，這次是由台灣鼎泰豐授權的上海廣成餐飲管理有限公司（上海鼎泰豐）北上展店，選址位於北京國貿商圈的嘉里中心商場地下一層餐飲區的內側，區位優勢可望吸引商務、海外客群。記者陳政錄／攝影
鼎泰豐重返北京市場，這次是由台灣鼎泰豐授權的上海廣成餐飲管理有限公司（上海鼎泰豐）北上展店，選址位於北京國貿商圈的嘉里中心商場地下一層餐飲區的內側，區位優勢可望吸引商務、海外客群。記者陳政錄／攝影
鼎泰豐預計明年三月重返北京市場，目前位在北京嘉里中心的分店正在進行裝潢，外面廣告牆印有小籠包等招牌菜圖片。記者陳政錄／攝影
鼎泰豐預計明年三月重返北京市場，目前位在北京嘉里中心的分店正在進行裝潢，外面廣告牆印有小籠包等招牌菜圖片。記者陳政錄／攝影

北京 上海 品牌 鼎泰豐

