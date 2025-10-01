影／上海勞力士大師賽開打 觀眾干擾比賽 揮外國護照被抬離現場

2025上海勞力士大師賽正賽於大陸十一連假第一天於上海旗忠網球中心正式開打，場上卻發生觀眾因干擾比賽被強制抬離現場。

根據大陸網友描述以及現場影片，10月1日比賽期間，有位女子不斷發生尖叫聲、揮舞手臂，嚴重干擾比賽。裁判多次以英文警告「女士，冷靜」，並不得不暫停比賽，面對保安上前勸阻，該名女子只是不斷揮舞手中暗紅色小本子，隨後現場對她提出「能不能請你離開，謝謝」。

女子趴在欄杆上不願離開時，觀眾開始發出噓聲，而當保全要上前抓住她的手臂時，該名女子用極大的聲音高喊救命，同時還有一名小男孩躲在她身後，並試圖從保安手中保護該名女子。再經過來回拉扯後，最後該名女子被三個保全抬出球場，小男孩則是一同被護送出去。

由於現場觀眾不少，整個過程都被觀眾以各個視角倍拍下來，在小紅書上快速流傳，網友除了提醒文明觀賽，還形容該名女子是「飛出去」的。由於該名女子揮舞的暗紅色小本子十分顯眼，後續有網友查到那是一本瑞典護照，而在其他影片中顯示她還有拿著一張中國大陸身分證，而她的小紅書帳號、個人資訊以及伴侶身份也被一一查出來。