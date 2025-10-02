助旅客找方向 上海虹橋站測「室內導航」

昨日是大陸十一中秋連續假期的第一天，上海高鐵、公路和機場等交通方式都將迎來大量人潮和車流。許多人除了提早在節前出發，各單位也做出應對龐大人車流量的措施，持續加大警力投放，虹橋火車站也首次試點站內導航的便民服務。

1日早上10點多，記者實際前往上海虹橋站，從地鐵出站後的人流明顯比往日來的多，也可明顯看到有更多警力安排，現場還出現數台室內接駁車，旅客可用人民幣10元（約台幣42元）價格搭乘接駁車往返虹橋站和虹橋機場。

面對旅客在偌大車站常常找不到方向的問題，虹橋站首次試點「室內導航」的服務，透過微信小程式幫助旅客前往服務處、商店、出口、乘車處等地點，也可做到車位標記、共享位置等功能。不過現場還未看到相關引導使用服務的指示，民眾多半還是直接詢問現場工作人員。

相較於平時從地鐵出站後可直接搭上手扶梯到二樓的高鐵檢查口，這次在手扶梯處就開始大排長龍，且動線設計上需要比往常繞更多的路。實際抵達候車室之後，基本上每個驗票口前面都是人，不過整體來說現場都能維持有序排隊的狀況。

據報導，從9月29日開始，上海的各大車站就已維持在高位運轉狀態。在虹橋站，每個小時會有30趟列車駛出，平均每兩分鐘就有一趟列車出發。數據顯示，昨日鐵路上海站下轄的總共10個車站，預計將會發送旅客80萬人次，達到今年大陸十一出行客流的最高峰，有望創下歷史新高。

公路方面，據上游新聞，上海市從10月1日起迎來出入城高峰期，僅1日當日預計出城車輛就達8.6萬輛。

也有不少民眾是趕在節前出發，據上海機場邊檢站統計，截至9月30日16時，上海浦東國際機場口岸單日出境人員已突破4.6萬人次，較前一日增長4%，較上月同期增長18%，創下近年來節前同時段客流新高。