中國十一長假首日 北京多地湧現人潮

中央社／ 北京1日電

今天是中國十一長假第1天，北京多地湧現人潮。除了熱門景點北京故宮、南鑼鼓巷等地擠滿了人，近期北京也有多個短期展覽及市集開幕等活動，吸引人潮。

不少中國民眾選在長假第一天出遊。今天上午北京前門大街已有些許人潮，也有不少旅行社領隊舉旗帶領遊客。有些民眾則前往北海公園划船，近距離欣賞白塔，也有些民眾前往天主教北京教區西什庫教堂打卡拍照。

到了傍晚，熱門景點南鑼鼓巷也被擠得水泄不通。店家的叫賣聲此起彼落，有些糕餅店則以現做糕點的香氣吸引遊客。記者以一般民眾身分詢問當地一家糕餅店員工，他表示，因為長假加上中秋節將近，今天人潮比以往還多。

來自內蒙古的呂女士向記者表示，今天搭了約4個小時的火車來到北京，車上擠滿了人，她打算整個假期都在北京度過，計劃去天壇、頤和園、長城等地遊玩。

她說，多年前曾來過北京，當時來南鑼鼓巷覺得人沒那麼多，但時隔多年再次來到這，覺得人挺多，「走著就挺累」。

除了傳統景區，北京近期也有多個市集、文化節開幕。其中，位在隆福寺街區的「Need市集」正販售古著，吸引不少年輕族群、外國人購票入場。

據北京日報今天報導，今天北京的公園遊客量排名前3的分別是天壇公園、頤和園、北海公園。北京市屬公園人潮眾多，約有40.67萬名遊客及市民。

北京故宮 景點 內蒙古

