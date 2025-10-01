兩颱風剛走 中國大陸預測颱風麥德姆5日恐登陸廣東

快訊

中央社／ 台北1日電
熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」。圖／中央氣象署提供

熱帶低壓今天在菲律賓東方海面形成，將增強為颱風麥德姆。中國中央氣象台今晚預測，麥德姆3日進入南海後將向廣東西部及海南東部靠近。依預測路徑，麥德姆5日恐將登陸廣東西部或海南。先前半個月，颱風米塔、樺加沙已接連登陸廣東。

綜合中國媒體報導，中國中央氣象台今晚6時表示，這個熱帶性低氣壓已於今天上午在菲律賓以東海面形成，下午5時的中心位置在北緯14.6度、東經129.9度，近中心最大風速為每秒15公尺，相當於7級風。

中國中央氣象台預測，這個熱帶性低氣壓將以每小時15至20公里的速度向西北西方向移動，且強度將逐漸增強，將於今夜到明天上午增強為今年第21號颱風（麥德姆），並在穿過菲律賓呂宋島北部後，於3日夜間進入南海，逐漸向廣東西部到海南東部一帶沿海靠近。

中國天氣網稍早預測，颱風麥德姆可能將於5日起，為華南南部至雲南南部等帶來較強的風雨天氣，並有可能再度登陸廣東西部或海南。其中，海南全省、廣東西南部、廣西南部、雲南南部等地可能出現暴雨或大暴雨。

麥德姆除了可能登陸廣東，星島網報導，香港天文台預測，香港本週末天氣將轉壞，恐有狂風驟雨，海面並出現大浪及湧浪。5日則可能出現5至6級的風力，高處風力更可能達到8級。

