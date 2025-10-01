十一長假首日上海外灘現人潮 大批警力嚴陣以待

今年中國「十一」長假合併中秋假期共放8天，假期第一天，上海著名景點南京路步行街與外灘湧現人潮，大批警力嚴陣以待，嚴格分隔人流方向。此外，為控制人潮，距離外灘最近的兩個地鐵站1日至6日下午4時後皆關閉。

中國「十一」長假第一天，記者實際走訪上海熱門景點南京路與外灘，下午就開始湧現人潮。人流從南京東路地鐵站出站後朝外灘方向走去，沿路均有警力部署，警察與武警站在道路中央形成人牆，將去與回的人流分隔開。

在較大的十字路口，有成排武警站在馬路中央，當行人號誌即將變紅時，武警動作整齊劃一地擋在斑馬線前阻止民眾通行；行人號誌準備變綠時，武警再度接收到哨聲指令，走回馬路中央形成分隔人流的人牆。

越靠近外灘，人潮越擁擠，武警也越多。熱門拍照景點和平飯店前的道路中央更拉起封鎖線，不讓民眾穿越拍照，太靠近封鎖線甚至會被警方喝止。外灘外圍的馬路邊還停著多輛警車待命。

今日上海天氣涼爽舒適，民眾出遊興致也高昂，除了外地前來的遊客，也有在上海讀研究所的學生，趁著假期睽違一年至外灘打卡，他表示，連假到處都太塞了，機票又貴，不如就留在上海玩。

為限制人流，距離外灘最近的地鐵站南京東路站與豫園站（僅14號線）自下午4時關閉，地鐵也過站不停，該措施將於1日實施至6日。

儘管地鐵站外提早張貼公告，搭乘地鐵進出站時也有廣播提醒關站一事，仍有許多民眾沒有注意到相關消息，走到地鐵站入口時才發現鐵門已拉下，向一旁警察詢問才得知，需要再步行將近20分鐘至人民廣場站才能搭乘地鐵，帶著小孩的媽媽忍不住嘆氣。

澎湃新聞報導，據上海旅遊大數據監測，「十一」長假第一天上海市共接待遊客358.47萬人次，年增18.50%。