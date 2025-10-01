快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

十一長假首日上海外灘現人潮 大批警力嚴陣以待

中央社／ 上海1日電

今年中國「十一」長假合併中秋假期共放8天，假期第一天，上海著名景點南京路步行街與外灘湧現人潮，大批警力嚴陣以待，嚴格分隔人流方向。此外，為控制人潮，距離外灘最近的兩個地鐵站1日至6日下午4時後皆關閉。

中國「十一」長假第一天，記者實際走訪上海熱門景點南京路與外灘，下午就開始湧現人潮。人流從南京東路地鐵站出站後朝外灘方向走去，沿路均有警力部署，警察與武警站在道路中央形成人牆，將去與回的人流分隔開。

在較大的十字路口，有成排武警站在馬路中央，當行人號誌即將變紅時，武警動作整齊劃一地擋在斑馬線前阻止民眾通行；行人號誌準備變綠時，武警再度接收到哨聲指令，走回馬路中央形成分隔人流的人牆。

越靠近外灘，人潮越擁擠，武警也越多。熱門拍照景點和平飯店前的道路中央更拉起封鎖線，不讓民眾穿越拍照，太靠近封鎖線甚至會被警方喝止。外灘外圍的馬路邊還停著多輛警車待命。

今日上海天氣涼爽舒適，民眾出遊興致也高昂，除了外地前來的遊客，也有在上海讀研究所的學生，趁著假期睽違一年至外灘打卡，他表示，連假到處都太塞了，機票又貴，不如就留在上海玩。

為限制人流，距離外灘最近的地鐵站南京東路站與豫園站（僅14號線）自下午4時關閉，地鐵也過站不停，該措施將於1日實施至6日。

儘管地鐵站外提早張貼公告，搭乘地鐵進出站時也有廣播提醒關站一事，仍有許多民眾沒有注意到相關消息，走到地鐵站入口時才發現鐵門已拉下，向一旁警察詢問才得知，需要再步行將近20分鐘至人民廣場站才能搭乘地鐵，帶著小孩的媽媽忍不住嘆氣。

澎湃新聞報導，據上海旅遊大數據監測，「十一」長假第一天上海市共接待遊客358.47萬人次，年增18.50%。

地鐵 上海

延伸閱讀

車站太大常迷路？上海虹橋站 十一連假首啟用室內導航

紐約地鐵公車票明年起漲至3元 鐵路、橋梁都調高

為什麼中國十一長假23億人集中出遊？在陸工作台灣人嘆：平日很難請假

韓國女神現身地鐵！孫藝真素顏擠車廂　竟無人發現

相關新聞

兩颱風剛走 中國大陸預測颱風麥德姆5日恐登陸廣東

熱帶低壓今天在菲律賓東方海面形成，將增強為颱風麥德姆。中國中央氣象台今晚預測，麥德姆3日進入南海後將向廣東西部及海南東部...

兩岸合作「故宮文物南遷紀念展」 在北京故宮回顧文物遷台記憶

兩岸故宮今年陸續舉辦活動，慶祝建院百年，其中，由北京故宮博物院和台灣的沈春池文教基金會合作的「故宮文物南遷紀念展」，於今...

車站太大常迷路？上海虹橋站 十一連假首啟用室內導航

今天是大陸十一連續假期的第1天，上海高鐵、公路和機場等交通方式迎來大量人潮和車流。許多人除了提早在節前出發，各單位也做出...

從家屬尋人到警方通報…21歲中國失聯女在埃及跨國詐騙被捕

21歲中國女孩池廣瀅8月赴埃及「獨旅」，在9月21日失聯，家屬向中國駐埃及大使館求助並在社媒發布尋人啟事。但埃及內政部在...

涉500億比特幣詐騙、12.8萬人受害 中國女商人在英認罪

一名47歲中國女商人涉及一宗規模龐大的比特幣詐騙案，案中有超過12萬8000人被騙，而查獲的加密幣總值超過55億英鎊（約...

提前出行避塞車？ 十一假 「大聰明們」在高速路堵成鴛鴦鍋

中國今年的十一黃金周碰上中秋節，可休8天假，1日是假期的第一天，北京、上海、成都、重慶等城市主要出城高速路，由9月30日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。