侵華日軍關東軍司令官官邸變身咖啡館 盼「再用一百年」

位於大陸吉林長春的原侵華日軍關東軍司令官的官邸，是1座仿德式建築，9月30日向民眾開放成為「松苑咖啡館」。在人們觸摸建築、感受歷史間，實現「再用一百年」的價值延續，使這座曾經侵略者的官邸「變身」為市民空間，使這棟靜默多年的老建築悄然甦醒。

據香港文匯網，位於吉林省長春市松苑賓館內的「松苑咖啡館」內部裝潢，保留原有建築的歷史風貌，高挑的穹頂、復古的窗欞、斑駁的牆面與現代感十足的咖啡吧台、舒適柔軟的沙發座椅，在陽光從高窗灑下的光影中，勾勒出沉靜而富有韻味的空間。開業首日就湧進不少顧客。

長春市民陳琦稱，這裡曾經是服務侵略者的地方，如今為人民服務，把歷史融入生活，「讓人們在消費的同時又能對長春歷史文化有了進一步的了解，我感覺很有意義。」

有別於傳統咖啡館，松苑咖啡館將文化講解融入日常營運，經理黃偉表示，每天上午10點和下午2點都會有固定的文化講解環節，歡迎每位顧客參與。講解內容不僅涵蓋這座老建築的歷史沿革與建築特色，還延伸到吉林省內的文旅資源、展陳內容和地方文化。

除了傳統咖啡，松苑咖啡館也推出多款地方特色創意飲品，如備受歡迎的「元氣人參拿鐵」、「元氣人參美式」，結合長白山人參，巧妙融合地域物產與現代飲品文化；「凍梨美式」以東北人冬日的童年記憶為靈感，賦予咖啡別樣風味。

松苑咖啡館運營經理韓濱表示，希望通過純粹的咖啡讓更多人去感受長春這座城市，品嘗的不僅僅是咖啡，更是對長春的過往和長春的認知，「這是一座充滿浪漫的城市，也是一座尊重歷史的城市。」