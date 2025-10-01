快訊

結合「十一」8天長假 大陸「文旅消費月」發逾4.8億元人民幣補貼

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京南站9月30日迎來十一長假客流高峰。（中新社）
北京南站9月30日迎來十一長假客流高峰。（中新社）

大陸今年十一長假合併中秋節，從10月1日連放8天，近期大陸各地開啟「國慶文化和旅遊消費月」活動，陸媒指，活動期間全大陸發放逾4.8億元（人民幣，單位下同）消費補貼，以期提升消費體驗，為民眾假期出遊提供優惠和更多選擇，消費月活動持續至10月下旬。

據中國旅遊報，各地加強文旅與餐飲、零售、體育、健康等方面聯動，盼為民眾帶來更全面、實惠、省心的出遊體驗，不少地方針對特色活動發放消費券

其中，北京啟動「金秋惠民觀演活動」，發放2,000萬元消費券；廣東啟動「金秋文旅消費季」，發放2,000萬元消費券；上海發放「樂遊上海」旅遊消費券3,800萬元。

以北京為例，9月1日至11月30日，可透過大麥App或小程式領取滿減券，或在購票平台直接減免票價，補貼涵蓋京劇、地方戲曲、話劇、兒童劇、音樂會、相聲、脫口秀等種類；廣東的補貼活動時間為9月12日至11月20日，可透過攜程、美團、飛豬旅行等平台購買指定文旅產品或服務，享8折優惠或滿減優惠，單筆消費最高減200元。

至於部分地區則聚焦旅遊消費，加以細分領域發放消費券，如雲南發放「有一種叫雲南的生活·彩雲美食美宿美物消費券」共3,000萬元，四川成都發放旅遊住宿消費券500萬元。

報導提到，部分地區則是針對職工、大學生等群體推出「定向消費券」，如湖南懷化發放工會促消費文旅券260萬元，浙江青田推出大學生周末主題遊消費券。

