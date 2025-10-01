廣東江門發告全體市民書 稱屈公病疫情處於拉鋸戰

廣東江門市過去一週新增屈公病近3000個病例，官方曾表態要在10月1日中共「國慶」前有效控制疫情。該市昨晚發布「告全體市民書」，指疫情仍處拉鋸戰，要求長假之際繼續繃緊防控之弦。

根據微信公眾號「江門發布」，由江門市蟲媒傳染病疫情防控指揮部發布的這份通告說，當地疫情快速上升勢頭雖然得到初步遏制，但仍處在拉鋸戰、爭奪戰的關鍵攻堅期。

「通告」提到，要全面落實屬地、部門、單位、個人「四方責任」，各級主管部門要堅持「管行業必須管防疫」，在職責範圍內加強對蚊媒預防控制相關工作的監督管理等。

即使在中國大陸「十一」長假期間，「通告」要求，全市每天早、晚都有統一消毒時段，使用滅蚊煙片、點蚊香，配合室內外同步消毒。其他還包括：徹底清積水、清理死角、家中裝紗窗、掛蚊帳、外出穿淺色長袖衣褲等。

「通告」說，屈公病可導致嚴重關節疼痛和長期後遺症，不可掉以輕心。如果有發燒、關節疼痛或皮疹等疑似症狀，要立即就醫。「特別是國慶、中秋期間，要待恢復健康後再考慮出行計畫」。

對拒不配合防控措施的單位和個人，「通告」說，將依法依規嚴肅處理。

江門最近半個月爆發屈公病疫情。據廣東省疾控局，9月21日0時至27日夜間12時，廣東全省新增報告3153例屈公病本地個案，未報告重症和死亡個案。其中，江門就有2927例。而在前一週的14日至20日，江門新增屈公病2238例。在此之前一週內僅新增26例。