中國官方要求 旅店電視開機後播放央視頻道

中國國家廣播電視總局連同其他相關部門近期發布一項通知，要求酒店（飯店）電視開機後直接全螢幕播放央視一套（CCTV-1）頻道，或遙控器一鍵進入CCTV-1。

據中國國家廣播電視總局微信公眾號消息，目前國家廣播電視總局、公安部、商務部與文化和旅遊部發布關於規範酒店電視服務、加強酒店電視管理的通知。

通知提到，各地廣播電視主管部門、運營商、酒店管理集團及有關酒店、電視機廠商等相關主體要持續鞏固酒店電視開機看直播、開機無廣告、一個遙控器看電視等酒店電視操作複雜的治理成果。

通知指出，按照「技術要求」實現酒店電視開機後直接全螢幕播放CCTV-1，或按遙控器一鍵進入CCTV-1，最大程度簡化酒店旅客看電視操作。

通知還要求，酒店要使用合規的有線電視、IPTV或衛星直播頻道訊號源，禁止通過未獲得廣播電視行政部門許可的服務提供方獲取直播頻道服務。

通知要求，運營商、酒店強化安全意識，主動對照技術要求開展安全自查，加強常態化監測和風險評估，重大節假日及活動期間提升保障等級，發現安全風險及時整改，發生非法插播等網路安全事件，立即處置，並向屬地公安機關、廣播電視行政部門報告。

在中國網路平台微博上有網友針對該措施表示，「以前住酒店不怎麼看電視，以後更不會看了」、「沒用，沒人看」。也有人說，「感覺像十年前的新聞」，有人則回「十年前，甚至二十年前才不會這樣」。還有中國網友評論諷刺地稱，「太麻煩，直接規定酒店只許播C1（央視一套）不是更省事？」