公車行李塞爆輪椅區！輪椅伯伯遭拒上車 司機惡嗆「搞到那麼擠」　

行李箱塞滿輪椅區，導致輪椅使用者無法上車，這樣合理嗎？一名香港女子近日在社群平台分享，自己搭乘城巴970號路線時，目睹一位坐輪椅的老伯因輪椅位被行李佔滿，被司機拒絕上車。雖然後來有熱心乘客幫忙，讓老伯順利登車，但司機仍忍不住責備：「搞到那麼擠，其他人沒位子站，沒得走了。」

多位乘客看不下去替老伯抱不平，然而老伯的反應令人鼻酸。原PO感嘆：「身為司機，不但沒有幫伯伯上車，上了車還怪他？他坐輪椅是自願的嗎？坐公車也要讓位給別人？」

行李佔輪椅位 乘客協助登車卻遭司機斥責

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛批評司機處理方式不當：「行李放輪椅區的司機不臭嗎？根本是欺善怕惡」、「司機完全錯了，那裡不是放行李的地方」。

對此，城巴回應《香港01》表示已展開調查，並主動聯絡貼文目擊者，了解當時班次及司機編號等細節，以便儘速處理。該名女乘客也補充：「城巴已聯絡我，我也告知了司機編號，後續怎麼處理會交由城巴決定，不會公開編號，只是希望類似情況不要再發生。」

輪椅位非優先使用？老伯堅持搭車遭勸退

事件發生於8月25日，該名女子搭乘970號城巴時，遇到一名坐輪椅的老伯想上車，但輪椅區被行李箱佔滿，司機要求老伯改搭下一班。由於老伯堅持要搭這班車，現場有熱心乘客伸出援手，協助他上車，也有人讓座。

最終老伯順利登車入座，卻仍遭司機責罵：「就叫你搭下一班啦，搞到那麼擠，其他人沒位子站也不能走。」

其中1個行李箱旁站着1名年輕女子。（Threads@sunlk77）

輪椅區被塞行李 老伯只能坐通道邊、緊握輪椅

從照片可見，輪椅區被至少兩個大型黑色行李箱佔據，箱子橫放在地上，堆疊背包，其中一旁還站著一名年輕女子，疑似為行李主人。因輪椅位無空間，老伯只能將輪椅暫放在通道邊，一路用手扶穩。

原PO表示，車上當時其實還有很多空間，乘客也都不介意，但司機仍當場訓斥老伯，「當時有位熱心乘客幫腔說：『很多位子啦』，然後大家都附和：『對啊』，氣氛瞬間變得很有愛。」

老伯沉默無語 原PO：坐輪椅不是他願意的

但原PO留意到，老伯全程默默不語，一直用手扶著輪椅，讓她感到心疼：「那個位子不是輪椅人士優先使用的嗎？應該是請放行李的乘客讓出空間吧？身為司機，不提醒也就算了，還不幫忙老伯上車，上了車還責備他，他是想坐輪椅嗎？搭公車也要讓位給別人？」

網友齊批司機處置不當：輪椅位不是拿來放行李的！

許多網友看到後也憤怒留言表示不滿：「太心酸！老伯不該受到這種對待」、「行李佔輪椅區還不清掉？司機是怕事吧」、「那明明就是輪椅位，不是讓人放行李的」、「站得走得就讓位啊，裝什麼忙？」、「司機應該幫忙清出空間，不是拒載輪椅乘客」、也有輪椅使用者留言：「輪椅族搭公車常遇到這種情況，老伯算是幸運，遇到願意幫忙的乘客。」

城巴強調：輪椅乘客享有優先權 司機應主動協助

城巴則回應強調，公司一向重視提供傷健共融的搭車環境，輪椅使用者擁有輪椅停放處的優先使用權。司機在遇到輪椅乘客時，應主動提供協助，包括：降低車身、放下輪椅上落板、協助輪椅安全固定，確保輪椅使用者安全停放後，才能繼續行駛。

延伸閱讀：

銅鑼灣當街非禮+搶手袋！男抱女拖行10米影片瘋傳 後續震驚全網

九巴大叔帶貨上車遭拒！竟怒嗆「你能拿我怎樣」 女站長妙招反制獲讚

文章授權轉載自《香港01》