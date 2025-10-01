機器人大廚 聚北京 比家常菜

首屆中國炒菜機器人大賽近日在北京平谷舉行。來自中國各地共30家企業的機器人大展身手，現場製作了酸辣土豆絲、宮保雞丁等家常菜。

在比賽現場、平谷金海湖國際會展中心一樓展廳，30台炒菜機器人忙得熱火朝天。設定程式後，一台機器人自動向炒鍋中添加花生油、切好的土豆絲、辣椒及鹽、醋。3分鐘後，4公斤酸辣土豆絲就出鍋了。不遠處，一台迷你機器人也在忙碌，它一次只炒一盤，適合家庭使用，炒菜時還會關閉鍋蓋，減少油煙。參賽的也有能製作團餐的巨無霸機器人，一次能炒製250公斤菜餚。

機器人廚師的手藝除了專業評委打分，現場的市民遊客也嘗了嘗。「居然有鍋氣！」一位市民品嘗後頗感驚訝。另一位市民則評價：「比不上好的廚師，但也算不錯了。」

據介紹，比賽分兩部分，第一部分是標準菜包挑戰賽，用同樣的食材烹製宮保雞丁、酸辣土豆絲，主要考驗對火候、時間的把握和料包投放比例等基本功。

第二部分是創意菜挑戰賽，須運用平谷大桃、紅薯等本地特色食材，既考驗機器人的高效運作能力，也考察地方食材與現代烹飪技術的巧妙融合。

隨著人工智慧風潮「吹」進餐飲業，傳統大廚面臨不小的挑戰。比賽現場的蔡雪強師傅，曾作為粵菜廚師在飯店工作20年，如今專職教機器人炒菜。「很多人認為，機器炒菜會讓菜餚丟掉鍋氣，其實並不是這樣。」蔡雪強介紹，炒菜機器人的溫度能迅速達到260℃，把食材香氣逼出來，還能控制炒製時間，讓葉菜保持青綠。

中國食品工業協會經銷商工作委員會副會長王軼民說，目前所有炒菜機器人的背後，都有廚師在做菜品研發，將特色菜做標準化處理。「廚師和炒菜機器人，各有各的賽道，不會是誰取代誰的關係，而是共同促進這個行業的發展。」他認為，未來在團餐、中央廚房等企業，炒菜機器人的市場占有率有望逐步提升，家用全自動炒菜機器人也將走進尋常百姓家。