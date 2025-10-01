陸自研載人飛艇首航 瞄準低空旅遊

大陸央視9月29日報導，大陸自主研製的載人飛艇「祥雲」AS700在中國大陸西南地區完成首次飛行，「全面檢驗了飛艇在高原地區低空環境飛行的穩定性和安全性」。

央視指，此次AS700載人飛艇，在貴州關嶺地區飛行的海拔為1,200公尺，為首次1,000公尺以上高海拔地區低空飛行，獲取的環境適配資料、高原飛行參數，驗證了AS700在西南低空場景的適配性，也將進一步推動其改進與迭代，能適配多樣化應用場景，為後續應急救援、空中監測等更多領域以及訂製飛行保障方案奠基。

報導提到，AS700具備最大航程700公里、最大航時10小時的性能優勢，憑藉獨有的「推力向量同步伺服控制」技術，可在直徑150公尺的簡易場地實現短距或垂直起降。

未來，航空工業集團將最佳化飛艇在中國大陸西南地區的應用方案，助力當地打造「低空旅遊」示範，推動AS700向「低空+運輸」、「低空+勘探」等場景延伸，成為啟動區域低空經濟「新引擎」。

祥雲AS700載人飛艇由中國航空工業集團研發，長約48公尺、高12公尺，總體積約為3,500立方公尺，採氦氣為動力。AS700機艙可以容納1名飛行員、9名乘客，AS700能夠短距起降（STOL, Short Take-Off and Landing）以及垂直起降，最大起飛重量4,150公斤，最長飛行時間為10小時，最快速度可達每小時100公里。