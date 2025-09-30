快訊

北京故宮慶百年 與台灣民間基金會合辦「文物南遷紀念展」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
為慶建院百年，北京故宮博物院也在午門城樓舉辦了「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」展覽，今起對外開放，需要預約入場，因採取流量管控，有大量民眾排隊等待入場。記者陳政錄／攝影
為慶建院百年,北京故宮博物院也在午門城樓舉辦了「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」展覽,今起對外開放,需要預約入場,因採取流量管控,有大量民眾排隊等待入場。記者陳政錄/攝影

適逢建院百周年，兩岸故宮博物院今年均陸續舉辦紀年活動。其中，儘管兩岸故宮因政治因素交流停滯，但北京故宮博物院今年與台灣民間的沈春池文教基金會，聯合在北京故宮內神武門舉辦「故宮文物南遷紀念展」，將於明起對外開放，成為少有的兩岸合作共慶故宮建院百年的案例。

本報記者今實際前往北京故宮，位於神武門城樓的「故宮文物南遷紀念展」已布展完畢，入口處設有告示，主辦單位為北京故宮博物院、人民日報《國家人文歷史》雜誌社，聯合主辦單位則有沈春池文教基金會。

據沈春池文教基金會官方網站介紹，該會創辦人為前國民革命軍軍官沈春池，和威京集團主席沈慶京父子。介紹稱，沈春池文教基金會以中華文化視野；做兩岸交流平台，推介兩岸各種傳統與創新的文化交流活動，推動兩岸文化學術人員互訪等。

近年，沈春池文教基金會曾赴南京舉辦「我家的兩岸故事—南京巡展」，和有關「探索遷台歷史記憶庫」的課程講座。

今天上午，「故宮文物南遷紀念展」舉辦內部開幕式，據中國旅遊新聞網引述北京故宮博物院訊息，該展將於10月1日起對外開放，展期至今年12月31日。開幕式有大陸文旅部黨組成員、故宮博物院院長王旭東，人民日報社副總編輯徐立京，沈春池文教基金會秘書長石靜文等出席。

報導稱，故宮文物南遷，是故宮博物院的一段崢嶸歲月，也是中華民族的一段抗爭歷史，包括抗日時期故宮文物自華北而東南，又輾轉於西南諸省等。本次展覽共分為「南遷北歸 國寶永存」、「古物重光文脈賡續」、「薪火相傳 生生不息」三個單元。

在「南遷北歸 國寶永存」單元中，該展還將展示文物南遷後，「又因社會環境變化導致部分文物遷台，以及中華人民共和國成立後絕大部分文物陸續北返的具體過程」。

此外，北京故宮博物院還有「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」展覽登場，已於今日在午門展廳正式對外開放，展期為9月30日至今年12月30日，展出包括清明上河圖、伯遠帖、上陽台帖等在內兩百多個珍貴文物。

不過，近期要進入北京故宮博物院觀展並不容易。目前，北京故宮博物院採取提前預約制，每天上、下午上限為1.2萬人，因近期適逢大陸「十一」長假，北京故宮門票已開放日期全數約滿，上述展覽也須同時完成線上提前預約。

大陸十一加中秋長假將至，北京故宮等風景區已湧現出遊人潮。記者陳政錄／攝影
大陸十一加中秋長假將至,北京故宮等風景區已湧現出遊人潮。記者陳政錄/攝影
北京故宮博物院，與台灣民間基金會合辦的「故宮文物南遷紀念展」，於2025年10月1日起對外開放。取自中國旅遊新聞網（北京故宮博物院提供）
北京故宮博物院,與台灣民間基金會合辦的「故宮文物南遷紀念展」,於2025年10月1日起對外開放。取自中國旅遊新聞網(北京故宮博物院提供)
北京故宮博物院與台灣民間基金會-沈春池文教基金會合辦的「故宮文物南遷紀念展」，將於2025年10月1日起對外開放。記者陳政錄／攝影
北京故宮博物院與台灣民間基金會-沈春池文教基金會合辦的「故宮文物南遷紀念展」,將於2025年10月1日起對外開放。記者陳政錄/攝影

