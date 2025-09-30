中國長假數億人集中出遊 休假制度藏困境

中國每到「五一」、「十一」等長假，就會出現數億人集中出遊的情況。由於長假具有促進旅遊消費的作用，因此官方會透過調休安排5天、8天的連假。然而平日公司難請假，甚至只能週休一日，使民眾長途旅遊與返鄉探親的需求被迫集中於長假。

中國今年中秋連同「十一」假期共達8天。官方預計，今年全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，「長假效應」將推動中長途出行需求快速釋放。

與台灣相比，中國的假期較為集中，單次放假時間較長，然而往往伴隨調休制度。如今年「十一」假期雖放8天，前後卻需調休2天，在社群平台上可看見許多網友怨聲載道。陸媒財新29日報導指出，中國假期分布不均，下半年假少，加上調休補班，讓假期獲得感大打折扣。

中國透過調休安排長假，與促進消費有關。「五一」連假過去曾取消數年，直到2019年起才又恢復5天假期，當時中國官媒新華社就曾引述中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏表示，「恢復五一長假有利於促進消費，拉動內需，會對經濟平穩發展起到重要的促進作用」。

劉思敏還指出，3天左右的假期不足以支撐遠遊以及長途探親等較為耗時的安排。無論是帶薪休假還是增添小假，都無法真正意義上緩解出行壓力，因此才會出現大家擠在十一、春節等假期出遊的情況。

除此之外，平常難請假，也使長途旅遊需求只能集中在長假發揮。財新報導，據2020年中國人社部數據，僅約6成勞工能落實帶薪年休假，另有4成無法享有，變成「有假休不到」。且部分企業仍實行單休或大小週，據中國全國總工會調查，製造業職工平均每週工作時間5.68天，使民眾平日休息不足，更無法安排出遊。

曾在上海旅遊相關行業工作的台灣人張小姐表示，她在上海工作5年都沒有請假出國玩過，因工作性質常需要出差開會，加上還有調休，因此不方便將3、4天的假期請成長假出遊。至於其他公司，她曾聽說朋友所在的電商公司很難請假、工時很長，甚至有些網路大廠單休（週休一日）的情況也很普遍。

張小姐還表示，中國長假出遊往往人擠人、住宿昂貴、景區門票還常常搶不到，也使她不喜歡在連假時出遊。她還觀察到，COVID-19後不少人會在長假時出國，例如不去海南島，改去沖繩或東南亞等地，花費可能與中國境內旅遊差不多。