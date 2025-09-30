快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

聽新聞
0:00 / 0:00

中國長假數億人集中出遊 休假制度藏困境

中央社／ 上海30日電
圖為2024年大陸「十一」長假，福建福州三坊七巷遊人如織。 中新社
圖為2024年大陸「十一」長假，福建福州三坊七巷遊人如織。 中新社

中國每到「五一」、「十一」等長假，就會出現數億人集中出遊的情況。由於長假具有促進旅遊消費的作用，因此官方會透過調休安排5天、8天的連假。然而平日公司難請假，甚至只能週休一日，使民眾長途旅遊與返鄉探親的需求被迫集中於長假。

中國今年中秋連同「十一」假期共達8天。官方預計，今年全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，「長假效應」將推動中長途出行需求快速釋放。

與台灣相比，中國的假期較為集中，單次放假時間較長，然而往往伴隨調休制度。如今年「十一」假期雖放8天，前後卻需調休2天，在社群平台上可看見許多網友怨聲載道。陸媒財新29日報導指出，中國假期分布不均，下半年假少，加上調休補班，讓假期獲得感大打折扣。

中國透過調休安排長假，與促進消費有關。「五一」連假過去曾取消數年，直到2019年起才又恢復5天假期，當時中國官媒新華社就曾引述中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏表示，「恢復五一長假有利於促進消費，拉動內需，會對經濟平穩發展起到重要的促進作用」。

劉思敏還指出，3天左右的假期不足以支撐遠遊以及長途探親等較為耗時的安排。無論是帶薪休假還是增添小假，都無法真正意義上緩解出行壓力，因此才會出現大家擠在十一、春節等假期出遊的情況。

除此之外，平常難請假，也使長途旅遊需求只能集中在長假發揮。財新報導，據2020年中國人社部數據，僅約6成勞工能落實帶薪年休假，另有4成無法享有，變成「有假休不到」。且部分企業仍實行單休或大小週，據中國全國總工會調查，製造業職工平均每週工作時間5.68天，使民眾平日休息不足，更無法安排出遊。

曾在上海旅遊相關行業工作的台灣人張小姐表示，她在上海工作5年都沒有請假出國玩過，因工作性質常需要出差開會，加上還有調休，因此不方便將3、4天的假期請成長假出遊。至於其他公司，她曾聽說朋友所在的電商公司很難請假、工時很長，甚至有些網路大廠單休（週休一日）的情況也很普遍。

張小姐還表示，中國長假出遊往往人擠人、住宿昂貴、景區門票還常常搶不到，也使她不喜歡在連假時出遊。她還觀察到，COVID-19後不少人會在長假時出國，例如不去海南島，改去沖繩或東南亞等地，花費可能與中國境內旅遊差不多。

連假

延伸閱讀

陸第四批超長期特別國債資金下達 支持消費品以舊換新

連假後首日還有上萬志工 光復市區泥土仍堆積如山

連假結束旅客滯留金門 民眾盼保障縣民搭機權益

敢違規就罰！南市環保局祭出警告通知 中秋連假稽查不打烊

相關新聞

河南一化工廠有害氣體中毒事件 致5死3傷

河南省鶴壁市山城區應急管理局昨晚（29日）通報，29日上午，山城區鶴鑫化工有限公司發生有害氣體中毒事件，致5死1重傷2輕...

中國長假數億人集中出遊 休假制度藏困境

中國每到「五一」、「十一」等長假，就會出現數億人集中出遊的情況。由於長假具有促進旅遊消費的作用，因此官方會透過調休安排5...

貴州城管副局長涉性侵9歲繼女4年 網傳「上頭有人」簡歷急撤下

貴州六盤水市水城區城管局副局長付姓幹部，近日被爆涉嫌長期性侵繼女，時間長達4年，引起輿論震驚。據悉，受害女孩自9歲起遭侵害，直至13歲才鼓起勇氣向母親傾訴。直至今年9月初，母親已向警方報案。

陸女商人涉55億英磅比特幣詐騙案 受害人達12.8萬

一名47歲中國女商人涉及一宗規模龐大的比特幣詐騙案，案中有超過12萬8000人被騙，而查獲的加密幣總值超過55億英鎊（約...

基孔肯雅熱廣東一周新增3153宗 專家：十一恐擴散

廣東省疾控局28日發布最新基孔肯雅熱監測信息，9月21日至27日，廣東全省新增報告3153宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重...

街頭英雄真實版！惡男當街狂毆女子 退伍軍人「拖鞋飛踹」救人

中國大陸福建泉州近日上演一場「現實版動作片」！一名黑衣男子因感情糾紛，當街怒毆女子，周遭路人雖有人圍觀，卻不敢上前制止。就在危急時刻，一道白色身影突然從店裡飛衝而出，直接一腳將施暴男踹得踉蹌倒退多步。影片在網路瘋傳，網友紛紛大讚正義哥「這一腳好帥」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。