快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

聽新聞
0:00 / 0:00

貴州城管副局長涉性侵9歲繼女4年 網傳「上頭有人」簡歷急撤下

香港01／ 撰文：許祺安
貴州六盤水城區城管副局長遭爆長期性侵繼女。示意圖／ingimage
貴州六盤水城區城管副局長遭爆長期性侵繼女。示意圖／ingimage

貴州六盤水市水城區城管局副局長付姓幹部，近日被爆涉嫌長期性侵繼女，時間長達4年，引起輿論震驚。據悉，受害女孩自9歲起遭侵害，直至13歲才鼓起勇氣向母親傾訴。直至今年9月初，母親已向警方報案。

截至9月29日中午，付某的個人簡歷仍掛在水城區政府官網，但隨著消息快速擴散，僅兩小時後簡歷即被撤下。官方隨後於深夜發布通報稱，付某已被鐘山區檢察院批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。

根據《澎湃新聞》報道，知情人士透露，女孩母親最初報警後，付某曾遭刑事拘留，但因外界壓力，母親一度被迫要求撤案。不過，鐘山區警方回應強調，案件「該拘留的拘留了」，並表示即使當事人提出撤案請求，也不會隨意撤銷，案件已報送至巡視組。

水城區城管局內部人員則表示，對此已有所耳聞，會向紀委與公安部門反映，並由上級領導統一處理。至於上級單位，水城區政府辦公室回應稱，案件權限屬於公安局辦理。

值得注意的是，付某簡歷最初顯示其畢業於貴州師範大學法學專業，分管市政園林、防汛、安全、應急、招商引資等工作。然而到9月29日下午2時半，相關頁面已消失。

六盤水市水城區政府新聞辦9月30日凌晨火速發通報指出，針對付某涉嫌犯罪案件，鐘山區人民檢察院已依法批准逮捕，目前案件正在進一步辦理。

貴州六盤水城區城管副局長遭爆長期性侵繼女。（微博）
貴州六盤水城區城管副局長遭爆長期性侵繼女。（微博）

延伸閱讀：

湖北男誘騙智障女　因對方有異味放棄性侵　強姦罪成獲刑9個月

自封王母娘娘之子！河南邪教頭目「崑崙童子」網絡洗腦誘姦騙色

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

河南一化工廠有害氣體中毒事件 致5死3傷

河南省鶴壁市山城區應急管理局昨晚（29日）通報，29日上午，山城區鶴鑫化工有限公司發生有害氣體中毒事件，致5死1重傷2輕...

中國長假數億人集中出遊 休假制度藏困境

中國每到「五一」、「十一」等長假，就會出現數億人集中出遊的情況。由於長假具有促進旅遊消費的作用，因此官方會透過調休安排5...

貴州城管副局長涉性侵9歲繼女4年 網傳「上頭有人」簡歷急撤下

貴州六盤水市水城區城管局副局長付姓幹部，近日被爆涉嫌長期性侵繼女，時間長達4年，引起輿論震驚。據悉，受害女孩自9歲起遭侵害，直至13歲才鼓起勇氣向母親傾訴。直至今年9月初，母親已向警方報案。

陸女商人涉55億英磅比特幣詐騙案 受害人達12.8萬

一名47歲中國女商人涉及一宗規模龐大的比特幣詐騙案，案中有超過12萬8000人被騙，而查獲的加密幣總值超過55億英鎊（約...

基孔肯雅熱廣東一周新增3153宗 專家：十一恐擴散

廣東省疾控局28日發布最新基孔肯雅熱監測信息，9月21日至27日，廣東全省新增報告3153宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重...

街頭英雄真實版！惡男當街狂毆女子 退伍軍人「拖鞋飛踹」救人

中國大陸福建泉州近日上演一場「現實版動作片」！一名黑衣男子因感情糾紛，當街怒毆女子，周遭路人雖有人圍觀，卻不敢上前制止。就在危急時刻，一道白色身影突然從店裡飛衝而出，直接一腳將施暴男踹得踉蹌倒退多步。影片在網路瘋傳，網友紛紛大讚正義哥「這一腳好帥」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。