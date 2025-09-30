貴州城管副局長涉性侵9歲繼女4年 網傳「上頭有人」簡歷急撤下

貴州六盤水市水城區城管局副局長付姓幹部，近日被爆涉嫌長期性侵繼女，時間長達4年，引起輿論震驚。據悉，受害女孩自9歲起遭侵害，直至13歲才鼓起勇氣向母親傾訴。直至今年9月初，母親已向警方報案。

截至9月29日中午，付某的個人簡歷仍掛在水城區政府官網，但隨著消息快速擴散，僅兩小時後簡歷即被撤下。官方隨後於深夜發布通報稱，付某已被鐘山區檢察院批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。

根據《澎湃新聞》報道，知情人士透露，女孩母親最初報警後，付某曾遭刑事拘留，但因外界壓力，母親一度被迫要求撤案。不過，鐘山區警方回應強調，案件「該拘留的拘留了」，並表示即使當事人提出撤案請求，也不會隨意撤銷，案件已報送至巡視組。

水城區城管局內部人員則表示，對此已有所耳聞，會向紀委與公安部門反映，並由上級領導統一處理。至於上級單位，水城區政府辦公室回應稱，案件權限屬於公安局辦理。

值得注意的是，付某簡歷最初顯示其畢業於貴州師範大學法學專業，分管市政園林、防汛、安全、應急、招商引資等工作。然而到9月29日下午2時半，相關頁面已消失。

六盤水市水城區政府新聞辦9月30日凌晨火速發通報指出，針對付某涉嫌犯罪案件，鐘山區人民檢察院已依法批准逮捕，目前案件正在進一步辦理。

