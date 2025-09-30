河南一化工廠有害氣體中毒事件 致5死3傷

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
河南省鶴壁市鶴鑫化工有限公司發生有害氣體中毒事件，致5死1重傷2輕傷。（鶴鑫化工官網）
河南省鶴壁市鶴鑫化工有限公司發生有害氣體中毒事件，致5死1重傷2輕傷。（鶴鑫化工官網）

河南省鶴壁市山城區應急管理局昨晚（29日）通報，29日上午，山城區鶴鑫化工有限公司發生有害氣體中毒事件，致5死1重傷2輕傷。涉事公司近年來曾多次因存在安全隱患被通報。

據界面新聞報導，在專家指導下，現場處理完畢，初步判斷為硫酸中轉罐硫酸外溢，流入廠區化糞池後產生有毒氣體，造成人員中毒。鶴壁市山城區應急管理局表示，事件具體原因調查、善後處理等工作正在有序進行。

鶴壁市鶴鑫化工有限責任公司官網信息顯示，該公司成立於2008年6月，該公司是一家以化學原料和化學制品製造業為主的企業，公司法定代表人為安龍，由陳霞玉全資控股。經營範圍涵蓋危險化學品生產、食品添加劑生產、化工產品製造等領域。該公司目前擁有職工300餘人，其中中高級技術人員50餘人。企業固定資產達5億元人民幣。2023年，該公司被列入鶴壁市環境監管重點單位名錄。

《界面新聞》稱，2023年9月，鶴壁市山城區委宣傳部發文介紹，鶴壁市鶴鑫化工有限責任公司現階段已擁有萬噸級的生產規模。該公司的明星產品牛磺酸作為一種食品營養補充劑，廣泛被用於嬰幼兒奶粉、運動型飲料等產品中，目前該公司作為河南省最大的牛磺酸生產企業，產品已出口遠銷至歐洲和東南亞20餘個國家。

公開資料顯示，鶴鑫化工有限責任公司近年來曾多次因存在安全隱患被通報，包括動火作業未落實作業票審簽手續安全措施、大量排放汙水等。

中毒 公司法

