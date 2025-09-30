基孔肯雅熱廣東一周新增3153宗 專家：十一恐擴散

廣東省疾控局28日發布最新基孔肯雅熱監測信息，9月21日至27日，廣東全省新增報告3153宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。十一黃金周期間，大批人口流動，有可能還會擴散。

病例分布在以江門為最高有2927宗，其次佛山78宗，廣州68宗，深圳22宗，珠海13宗，東莞7宗，清遠和湛江各6宗，肇慶5宗，汕頭4宗，韶關、梅州、中山和潮州各3宗，茂名、惠州、汕尾、陽江和雲浮各1宗。

據南方都市報引述，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市爆發基孔肯雅熱疫情，當地已啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展疫情防控。

目前疫情快速上升勢頭得到初步遏制，但仍在較高水平波動。中秋、十一假日即將到來，人群流動性加大，戶外活動和適宜天氣條件下被蚊媒叮咬風險高，基孔肯雅熱疫情傳播擴散風險持續增加，防控工作仍不能鬆懈。

康敏提醒，節假日出行要注意個人防護，盡量避免前往疫情高發地區。在戶外活動穿著淺色長袖長褲，裸露皮膚塗抹「驅蚊水」，防止被叮咬。如出現發熱、關節疼痛、皮疹等可疑症狀，請及時前往醫療機構就診，未明確診斷時暫不出行。

另外，武漢醫學會感染病分會主任委員、武漢協和醫院感染科主任醫生趙雷表示，對孕婦和嬰幼兒應盡量以物理防護為主，謹慎使用化學驅蚊產品，即使使用也應選擇刺激性小、安全性高的產品。​