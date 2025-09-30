陸女商人涉55億英磅比特幣詐騙案 受害人達12.8萬

一名47歲中國女商人涉及一宗規模龐大的比特幣詐騙案，案中有超過12萬8000人被騙，而查獲的加密幣總值超過55億英鎊（約合新台幣2254億元）。她周一在倫敦法院承認非法取得和持有加密貨幣罪名。

據港媒香港星島日報報導，被告為錢志敏（Zhimin Qian，音譯），化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）。她向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦承，對一宗世界級規模的加密貨幣被查扣案認罪，目前被查扣的比特幣資產市值逾55億英鎊。她坦承獲取並持有這些不法所得。

此案不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。

倫敦警察廳指，此案歷時7年調查。倫敦警察廳發聲明指出：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一宗龐大詐騙案，有超過12萬8000名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」

警方補充說，張女隨後以偽造證件潛逃離開中國，入境英國，並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。

英國警察廳經濟與網絡犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二」。

此案歷時7年調查，去年同案女共犯溫健（Jian Wen,音譯）被判刑6年8個月。根據警方查證，溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬英鎊。

目前，錢志敏已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。

倫敦警察廳調查組組長格羅托表示，被告在被捕前5年一直在「逃避法律制裁」，這需要經過涉及多個司法管轄區的複雜調查。

英國皇家檢察署副首席檢察官韋耶爾說：「比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織的犯罪分子用來掩飾和轉移資產，以便詐騙者可以享受其犯罪行為帶來的好處。這宗案件是英國最大的加密貨幣查扣案，充分表明了這些詐騙分子可以獲得的犯罪收益規模。」

皇家檢察署（CPS）去年表示，根據中國官方設立的賠償計劃，許多受害者已獲得部分賠償。

另據BBC 稍早報導，根據英國媒體的報道，錢志敏曾於2014年至2017年間在中國大陸操縱一場龐氏騙局，即通過不斷吸引新投資者的資金來支付老投資者的收益。據稱，近13萬名投資者受騙，總金額高達430億元人民幣。這些募集來的資金隨後被兌換成比特幣並轉移到海外。

在案件調查過程中，倫敦警方收繳了超過6萬1千個比特幣，當時價值約34億英鎊，這是英國迄今收繳的最大規模的加密貨幣資產。

2024年，英國司法部門還曾就此案判決了另一名女性溫健（音）。她出生於中國，於2007年移居英國並獲得英國國籍，她被裁定與錢志敏達成或參與了洗錢協議，被判處六年八個月的監禁。判決涉及150個比特幣，價值約750萬英鎊。據法庭認定，這名前餐飲外賣業從業者在2017至2022年間協助轉移了錢志敏在中國詐騙所得的一部分資金。