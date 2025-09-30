街頭英雄真實版！惡男當街狂毆女子 退伍軍人「拖鞋飛踹」救人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸福建泉州發生一起男子當街毆打女子事件，一名退伍軍人見義勇為，一腳踹飛施暴惡男。圖／擷自「蓬勃新聞」抖音
大陸福建泉州發生一起男子當街毆打女子事件，一名退伍軍人見義勇為，一腳踹飛施暴惡男。圖／擷自「蓬勃新聞」抖音

中國大陸福建泉州近日上演一場「現實版動作片」！一名黑衣男子因感情糾紛，當街怒毆女子，周遭路人雖有人圍觀，卻不敢上前制止。就在危急時刻，一道白色身影突然從店裡飛衝而出，直接一腳將施暴男踹得踉蹌倒退多步。影片在網路瘋傳，網友紛紛大讚正義哥「這一腳好帥」。

據「蓬勃新聞」報導，事件發生在9月27日下午，泉秀街一家奶茶店門口，一名黑衣男子先推倒一名女子，繼而揮拳猛擊，女子痛苦蹲下、抱頭蜷縮，仍遭對方抬腿欲踹。瞬間，一名身穿白衣、腳穿拖鞋的男子從奶茶店衝出，縱身一躍，一腳踹向黑衣男的腰肋，將他踹得向後直退。白衣男落地後，立刻擋在女子前方，警告黑衣男：「再打一下試試！」

「飛踹哥」救人的影片在網路瘋傳，身分也隨之曝光。1994年出生的退伍軍人王啟銘，2012年入伍中共陸軍第73集團軍某偵察旅，曾參加「國際偵察兵比武」並奪下狙擊單項第三名，2020年退伍後在泉州經營甜品店。事發當時，他正示範芒果千層蛋糕，聽到外頭哭聲，本能驅使立刻衝出。他笑說：「部隊給的肌肉記憶，一輩子都在身上。」

對於王啟銘見義勇為，網友紛紛留言大讚，「太帥了！退伍不褪色」、「這一腳好帥」、「這腳踹得太解氣」、「穿拖鞋也能踹出英雄氣概」、「這一腳踢出了正義」。事件爆紅後，王啟銘在直播中坦言「退伍證上的鋼印會生鏽，但骨子裡的責任不會」，並將網友打賞的12萬元人民幣（約新台幣51.3萬元）全數捐出。

案件後續發展，大陸警方通報指出，施暴男子李某（31歲，與女子為前同事）因尋釁滋事被行政拘留10日並罰款500元（約新台幣2,140元）；女子僅受輕傷無大礙。而王啟銘的行為被認定為正當防衛，將獲申報「見義勇為」獎勵。

