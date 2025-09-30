王偉中任內蒙古黨委書記 消息：深圳書記孟凡利升任廣東省長

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
原廣東省長王偉中出任內蒙古黨委書記。（政事兒微信公眾號）
新華社報導，日前，中共中央決定，廣東省長王偉中任內蒙古自治區書記，孫紹騁不再擔任內蒙古自治區黨委書記職務。有消息稱，深圳市委書記孟凡利將升任廣東省長。

據悉，孫紹騁已達年滿65歲的正部級退休年齡。

63歲的王偉中，山西人，畢業於清華大學水利工程系，曾任大陸科技部副部長，2014年空降山西，擔任省委常委、太原市委書記等職。2017年擔任深圳市委書記，2021年年底擔任廣東省長。

60歲的孟凡利，山東臨沂人，經濟學博士學位，畢業於山東經濟學院，後來在該校任教，曾任山東經濟學院財務會計系主任。後來擔任山東省商務廳廳長、煙台市長、煙台市委書記。

2017年，他擔任青島市長，成為副省級幹部。2020年，他擔任內蒙古包頭市委書記，2021年底擔任深圳書記，同時擔任廣東省委副書記。

內蒙古 廣東 深圳

