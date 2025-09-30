王偉中任內蒙古黨委書記 消息：深圳書記孟凡利升任廣東省長

河南一名六旬患者因冠心病，去年在河南省胸科醫院做過支架植入手術，但今年覆診時，竟發現血管內有一截長約2厘米的導絲。家屬要求做手術取出導絲，但醫院拒絕並稱「沒有開胸取出的必要」，若家屬對血管內的導絲感到擔心，醫院願補償8000元人民幣（約3.4萬元新台幣）。

2025-09-29 17:24