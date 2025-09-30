王偉中任內蒙古黨委書記 消息：深圳書記孟凡利升任廣東省長
新華社報導，日前，中共中央決定，廣東省長王偉中任內蒙古自治區書記，孫紹騁不再擔任內蒙古自治區黨委書記職務。有消息稱，深圳市委書記孟凡利將升任廣東省長。
據悉，孫紹騁已達年滿65歲的正部級退休年齡。
63歲的王偉中，山西人，畢業於清華大學水利工程系，曾任大陸科技部副部長，2014年空降山西，擔任省委常委、太原市委書記等職。2017年擔任深圳市委書記，2021年年底擔任廣東省長。
60歲的孟凡利，山東臨沂人，經濟學博士學位，畢業於山東經濟學院，後來在該校任教，曾任山東經濟學院財務會計系主任。後來擔任山東省商務廳廳長、煙台市長、煙台市委書記。
2017年，他擔任青島市長，成為副省級幹部。2020年，他擔任內蒙古包頭市委書記，2021年底擔任深圳書記，同時擔任廣東省委副書記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言