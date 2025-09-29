73歲老人「無痛取卵」？ 大陸醫保局抓出離譜行徑

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國家醫保信息平台日常數據監測發現，某醫院為73歲老人開展「無痛取卵」，另一醫院則為86歲老人開展「試管內受精」。（微博照片）
大陸國家醫保信息平台日常數據監測發現，某醫院為73歲老人開展「無痛取卵」，另一醫院則為86歲老人開展「試管內受精」。（微博照片）

73歲老人開展「無痛取卵」，86歲老人能開展「試管內受精」？大數據時代，任何違法違規行為都難逃「數據慧眼」。依託大陸全國統一的醫保信息平台，大陸國家醫保局精準查處多起異常數據典型案例，做到發現一起、查處一起、整改一起，醫保數據對監管的賦能作用持續凸顯。

據香港文匯網，大陸國家醫保信息平台日常數據監測發現，某醫院為73歲老人開展「無痛取卵」，另一醫院則為86歲老人開展「試管內受精」。發現問題後，醫保部門當天派出人員現場核實。

核實發現，73歲老人本為開展「無痛胃腸鏡」，但醫生在填寫診斷時僅輸入「無痛」二字，在下拉選項中誤選「無痛取卵」。86歲老人所患疾病本為「腎功能衰竭」，由於首字母「SGNSJ」與「試管內受精」相同，醫生在填寫診斷時僅輸入首字母，又未仔細查看下拉選項，導致錯誤發生。

檢查人員現場指出問題，要求定點醫療機構完善數據校驗機制，助力醫務人員準確填寫診療信息，向醫保部門上傳準確數據，避免浪費監管資源。

上述案例揭示出，部分定點醫藥機構在日常管理最基礎也最關鍵的環節，數據質量管理上仍存在缺點。數據質量稍有偏差，就會自動觸發醫保警訊，引發醫保現場飛檢，最終導致醫保監管和醫藥機構管理成本的雙重浪費。

大陸國家醫保局表示，定點醫藥機構作為數據質量的第一責任人，要強化數據上傳前的嚴格審核、日常動態校核，發現問題要及時處理，將風險消除在源頭。各級醫保部門需發揮技術優勢，完善智能監控與交叉校驗機制，構建問題發現、提醒、處理的閉環管理體系。定點醫藥機構、醫保部門應緊密協作，分別把好「入口關」「監測關」，共同守護群眾「看病錢」「救命錢」。

