廣西工廠傳製「人肉月餅」 當局回應了

28日晚，網上傳言廣西合浦縣「合浦一月餅廠內工人掉進機器，幾天後才被發現」，其中包含「（掉進）攪拌機裡好像，反正做出來的月餅被賣出去了」「如果買月餅的話，不要買合浦的」等驚悚表述。當地應急管理局澄清指出，事故發生時涉事企業尚未生產月餅，且事發後已被責令停產整頓，強調傳言與事實不符。

據紅星新聞報導，網上傳言附圖顯示合浦縣政府官網9日發布的《合浦縣召開2025年食品加工企業事故警示教育會議》頁面，會議內容確為針對6日某食品企業機械傷害事故進行警示。

合浦縣應急管理局29日回應指出，該事故發生時，企業未尚開始月餅生產，目前企業仍處於停產整頓狀態，所謂「月餅售出」的說法純屬謠傳。對於該事故的詳細情況，工作人員表示需要等待官方的具體通報。

資料顯示，大月餅為合浦縣特色美食，2018年，「合浦大月餅」被批准為大陸國家地理標誌保護產品；2019年，合浦縣被批准正式成為「中國大月餅美食之鄉」。在當地還建設有「月餅小鎮」，2021年獲評大陸國家4A級旅遊景區和自治區級文化產業示範園區。