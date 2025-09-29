中國大學管制進校反成漏洞 清華師生變身黃牛牟利

中國多所大學在疫情後維持嚴格的進校管制，校外人士須在名額限制下預約才能進校，反而給予權力尋租空間。北京清華大學近日通報，多名校內人士違規報備、違規載客入校，參與「黃牛」活動牟利。

根據微信公號「平安清華」，北京清華大學28日發布警示通報，有2名教職工因參與「黑導」、「黃牛」活動牟利被行政拘留。

這份通報列出典型案例，有教職工與校外黑導（無照導遊）勾結，透過違規報備方式組織團隊入校參觀並非法牟利，涉案金額大，被公安機關行政拘留10日。校方決定對該教職工予以解聘處理。

另一名教職工在網上發布招攬遊客信息，其家屬透過校內有證車輛搭載遊客入校並非法牟利，涉案人數多，其本人及家屬均被公安機關行政拘留7日。後續校方將依規依紀處理。

其他案例還包括，有學生受到請託，為10餘名與本人無直接關聯的校外人員違規報備入校並牟利。這名學生受到警告處分，在處分解除前取消獎學金、榮譽稱號、免試推薦研究生等的申請資格。

儘管外界批評不斷，但中國多所大學諸如北京大學、人民大學、復旦大學、上海交通大學等知名學府在疫情後都維持進校須先提前上網預約的規定。

有網友在這則新聞下方留言表示，其他國家大部分大學都是開放校園；也有人回憶年輕讀書時清華隨時可進，「現在想帶孩子進去看看，根本約不到」。也有人主張維持管制，因為現在很多公園也要預約。