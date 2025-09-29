「國慶」手作作業 小女孩扛著「東風-5C」走進了幼稚園

「十一」將屆，在抖音等短影音平台，眾多大陸家長曬出孩子的「國慶」手作作業，其中一件，手工打造的東風5C飛彈模型，比孩子身高還高，孩子抱著這個大傢伙，走到幼稚園門口時，迎接的老師都發出陣陣感嘆，所到之處充滿了「哇！哇！」聲。

據極目新聞引述共青團中央微信公眾號，大陸網友評論：心誰能拒絕一個超大號的東風-5C呢！不僅東風-5C，家長和萌娃各顯神通，有祝福大陸「國慶」的生日蛋糕；有航天火箭；有戰鬥機；還有手榴彈、炸藥包等。

相較於小朋友們的表現，評論區裡大陸網友也不甘示弱直接化身「創意軍火庫」，可食用的、針織的、3D列印的。還有萬能的網友，用文具手搓大陸九三閱兵的各種武器。

大陸網友表示，閱兵的後勁兒還是太大了！每一份創意都是對中國最熾熱的告白；「國慶日」將至，願這份純粹的熱愛與自豪，在每雙巧手中，繼續傳遞、生長。

2025年9月3日，中國大陸在紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會的閱兵式中，展出了東風-5C液體洲際戰略核飛彈，新華社稱該飛彈打擊範圍覆蓋全球。

另據維基百科，根據俄羅斯戰略火箭軍的分析專家推測，東風-C飛彈具備運載單個當量達數百萬公噸級核彈頭，最遠射程可達14000公里，在攜帶10個當量在15-30萬公噸TNT的小型化核彈頭時，射程也可達9000公里，並可供單個彈頭在200公里的半徑內自由選擇目標，分導多彈頭CEP（圓概率誤差）僅50公尺。