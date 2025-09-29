快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

「國慶」手作作業 小女孩扛著「東風-5C」走進了幼稚園

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
「十一」將屆，有幼稚園孩子的「國慶」手作作業，是手工打造的東風5C飛彈模型，比孩子身高還高，所到之處充滿了「哇！哇！」聲。（抖音截圖）
「十一」將屆，有幼稚園孩子的「國慶」手作作業，是手工打造的東風5C飛彈模型，比孩子身高還高，所到之處充滿了「哇！哇！」聲。（抖音截圖）

「十一」將屆，在抖音等短影音平台，眾多大陸家長曬出孩子的「國慶」手作作業，其中一件，手工打造的東風5C飛彈模型，比孩子身高還高，孩子抱著這個大傢伙，走到幼稚園門口時，迎接的老師都發出陣陣感嘆，所到之處充滿了「哇！哇！」聲。

據極目新聞引述共青團中央微信公眾號，大陸網友評論：心誰能拒絕一個超大號的東風-5C呢！不僅東風-5C，家長和萌娃各顯神通，有祝福大陸「國慶」的生日蛋糕；有航天火箭；有戰鬥機；還有手榴彈、炸藥包等。

相較於小朋友們的表現，評論區裡大陸網友也不甘示弱直接化身「創意軍火庫」，可食用的、針織的、3D列印的。還有萬能的網友，用文具手搓大陸九三閱兵的各種武器。

大陸網友表示，閱兵的後勁兒還是太大了！每一份創意都是對中國最熾熱的告白；「國慶日」將至，願這份純粹的熱愛與自豪，在每雙巧手中，繼續傳遞、生長。

2025年9月3日，中國大陸在紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會的閱兵式中，展出了東風-5C液體洲際戰略核飛彈，新華社稱該飛彈打擊範圍覆蓋全球。

另據維基百科，根據俄羅斯戰略火箭軍的分析專家推測，東風-C飛彈具備運載單個當量達數百萬公噸級核彈頭，最遠射程可達14000公里，在攜帶10個當量在15-30萬公噸TNT的小型化核彈頭時，射程也可達9000公里，並可供單個彈頭在200公里的半徑內自由選擇目標，分導多彈頭CEP（圓概率誤差）僅50公尺。

飛彈 抗日戰爭

延伸閱讀

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

南韓推大陸團客免簽估吸客百萬！今起試行至明年6月底

陸十一長假8天 消費數據引關注

大陸 AI 工程技術人員薪情好

相關新聞

中國網路熱搜榜官方也要管 黨媒：影響認知情緒、要講導向

中國科技巨頭字節跳動、阿里巴巴陸續被網信辦約談，旗下新聞資訊產品的熱搜熱榜業務被指存在問題並受到處置處罰措施。中共黨媒人...

不到2萬…哈爾濱圖書館招碩博士月薪「白菜價」 網嘆編制綁架人才

黑龍江省會哈爾濱市的圖書館最近因為招聘碩博士但月薪僅人民幣3000元至4000元（約新台幣1萬2600到1萬6800元）...

「國慶」手作作業 小女孩扛著「東風-5C」走進了幼稚園

「十一」將屆，在抖音等短影音平台，眾多大陸家長曬出孩子的「國慶」手作作業，其中一件，手工打造的東風5C飛彈模型，比孩子身...

馬達加斯加騷亂波及損失慘 華人商場花錢請軍警保護

馬達加斯加首都塔那那利佛日前爆發大規模示威遊行，目前形勢尚未得到控制，華人商店受波及。當地華人表示，他們花錢請警察和軍隊...

江門一週新增近3千屈公病例 力爭「十一」前穩疫情

廣東省江門市最近一週新增屈公病病例2927例，是連續兩週新增逾2000例。該市官員先前表示，要不惜一切代價滅蚊，確保在「...

漲租、客流減 香港59年歷史星座冰室才搬家竟悄熄燈

香港開業已59年的星座冰室，去年因尖沙咀香檳大廈拆除重新建造，遷移到距離舊店約300米的同區加連威老道重新開業。最近被發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。