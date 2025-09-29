江門一週新增近3千屈公病例 力爭「十一」前穩疫情

廣東省江門市最近一週新增屈公病病例2927例，是連續兩週新增逾2000例。該市官員先前表示，要不惜一切代價滅蚊，確保在「十一」前控制疫情。目前江門全市已組建消毒隊伍超過1.4萬人。

據微信公眾號「廣東省疾控局」28日消息，21日0時至27日夜間12時，廣東全省新增報告3153例屈公病本地個案，未報告重症和死亡個案。其中，江門就有2927例。

而在前一週的14日至20日，江門新增屈公病2238例。在此之前僅一週內新增26例。

據江門日報，江門全市收治床位超過5000張，對患者就醫要求做到「應收盡收、應住盡住」。截至27日，全市累計出院4029例。

28日，江門市召開屈公病疫情防控第2場新聞發布會，指當地疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，每日新增報告病例數從20日的574例降至27日的455例。

針對屈公病傳播媒介白線斑蚊，江門採取「滅成蚊+清孳生」策略。截至26日，全市已組建消毒隊伍超過1.4萬人，配備噴霧器2.2萬餘台。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏指出，江門已啟動突發公共衛生事件三級響應，目前疫情快速上升勢頭得到初步遏制，但仍在較高水準波動。中秋、中共「十一」假日即將到來，人群流動性加大，戶外活動和適宜天氣條件下被蚊媒叮咬風險高，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加，防疫工作不能鬆懈。

江門市委常委會26日曾召開擴大會議，要求把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務，以前所未有的壓倒性態勢滅殺成蚊、徹底清除蚊卵，在10月1日中共「國慶」前堅決打贏這場全市疫情殲滅戰。