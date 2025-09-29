不到2萬…哈爾濱圖書館招碩博士月薪「白菜價」 網嘆編制綁架人才

黑龍江省會哈爾濱市的圖書館最近因為招聘碩博士，但月薪僅人民幣3000元至4000元（約新台幣1萬2600到1萬6800元），引發輿論熱議。哈爾濱市圖強調「有編制」（即享有體制內人士福利），網友則感慨學歷貶值和當今就業市場嚴峻。

根據哈爾濱市政府官網發布的2025年度秋季引才招聘計劃表，有多個職務的學歷要求為碩士、博士，月薪為3000元至4000元。

有網友梳理發現，這些職務都是文科領域，如文學、教育和歷史學，具體包括漢語言文學、古典文獻學、現當代文學、小學教育、心理健康教育、學前教育、中國史、世界史、博物館學等專業。

其他如特種裝備監督檢驗研究院招聘機械工程、能源動力工程等科系的博士生，月薪也僅4000至5000元。這般「白菜價」的博士薪資在社交媒體引發熱議。

澎湃新聞報導，哈爾濱市圖書館人事部門工作人員表示，這些職務參照的是事業單位的工資標準，且有編制，工資分為崗位工資和薪級工資，具體的工資隨著入職年限和職稱有所不同，目前列出的是初級工資。

網上多個自媒體對此討論，認為這顯示出「學歷貶值」的情況與體制內薪資困局，認為「博士低薪是資源錯配」，也有人批評哈爾濱市圖是「用編制綁架人才價值」，更有人認為，這說明了人才外流嚴重的東北地區無法留住人才。

中國教育部數據顯示，2023年博士招生人數突破13萬，5年間成長42%。有些科系年均畢業人數已超過大學教職空缺量數倍，在就業市場供需不平衡下，人文社科博士期望薪資與實際薪資中位數的落差不斷加大。