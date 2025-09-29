大陸十一黃金周啟動 京滬高鐵變「地鐵」依舊一位難求

快訊

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
京滬高鐵經常人滿為患，即便加密至4分鐘一班變成「地鐵」依舊沒票可上。圖為今年6月1日端午假期，鐵路上海虹橋站的人潮。 （中新社）
大陸十一黃金周即將啟動，大量人員的移動又考驗整體交通運輸能力。其中的京滬（北京─上海）高鐵車票又是早早賣光。即便加密至4分鐘一班、甚至掛上超長編組的17節（440公尺）車廂依舊一位難求。

去年（2024年）的十一黃金周期間，10月3日當天，京滬高鐵發送旅客90.3萬人次，刷新歷史紀錄。

京滬高鐵從2011年6月開始營運，自2017年9月21日實現時速350公里的商業運營，成為全球高鐵商業運營速度最快的國家，也是目前全球最賺錢的高鐵路線，其年旅客發送量達2.5億人次。

京滬高鐵為因應龐大的人流，每天開行的列車對數基本都在150對（雙向300趟）以上，節假日更達400趟，且常能加密至4分鐘一班，被戲稱是地鐵了，但依舊不敷需求。

京滬高鐵迄今營運14年，2023年疫情結束後，隨著沿線區域間經濟合作的日益緊密，人員往來愈發頻繁。多座大城市大量商務、旅遊、探親等出行需求，快速飽和。以商務活動為例，每年僅京津冀與長三角地區之間的商務往來人次就超過千萬。

大陸鐵路建設單位也沒想到京滬高鐵人流的快速增加，解決之道只能興建京滬第二高鐵，並已在二年前動工，預計2028年完工，紓解當前京滬高鐵人流壓力。

事實上，大陸「第二高鐵」的思路正在各地成形，除了京滬第二高鐵，北京至天津、上海至杭州、上海至南京、重慶至成都、廣州至深圳都在開通第二通道（高鐵）甚至第三通道，未來大陸的「第二高鐵」有望全面建成，綿密布局各大城市，取代當前的「八縱八橫」高鐵格局，成為劃時代的交通建設。

