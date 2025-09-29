聽新聞
堅果罐頭混入26顆瀕危象牙珠子 旅客入境杭州被查
近日，中國杭州海關所屬杭州蕭山機場海關關員監管進境航班期間，發現一名旅客的行李機檢圖像顯示異常，隨即攔截並對其進行作進一步查驗。經開箱檢查，關員在其行李箱內的罐頭中發現與堅果混裝在一起的疑似象牙珠子26件。
經鑒定，上述物品確認均為現生象象牙製品，總重量137.96克。現生象屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ列明的瀕危物種。
海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》並按規定辦理海關手續外，禁止貿易、攜帶、郵寄象牙等瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。
文章授權轉載自《香港01》
