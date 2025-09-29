堅果罐頭混入26顆瀕危象牙珠子 旅客入境杭州被查

近日，中國杭州海關所屬杭州蕭山機場海關關員監管進境航班期間，發現一名旅客的行李機檢圖像顯示異常，隨即攔截並對其進行作進一步查驗。經開箱檢查，關員在其行李箱內的罐頭中發現與堅果混裝在一起的疑似象牙珠子26件。

2025-09-29 08:31