MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

堅果罐頭混入26顆瀕危象牙珠子 旅客入境杭州被查

香港01／ 撰文：陳進安
經開箱檢查，關員在其行李箱內的罐頭中發現與堅果混裝在一起的疑似象牙珠子26件。（海關發布）
經開箱檢查，關員在其行李箱內的罐頭中發現與堅果混裝在一起的疑似象牙珠子26件。（海關發布）

近日，中國杭州海關所屬杭州蕭山機場海關關員監管進境航班期間，發現一名旅客的行李機檢圖像顯示異常，隨即攔截並對其進行作進一步查驗。經開箱檢查，關員在其行李箱內的罐頭中發現與堅果混裝在一起的疑似象牙珠子26件。

經鑒定，上述物品確認均為現生象象牙製品，總重量137.96克。現生象屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ列明的瀕危物種。

海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》並按規定辦理海關手續外，禁止貿易、攜帶、郵寄象牙等瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

文章授權轉載自《香港01》

海關 象牙 走私

堅果罐頭混入26顆瀕危象牙珠子 旅客入境杭州被查

