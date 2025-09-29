中國低俗婚鬧！兩伴娘被男子綁單車強吻 尖叫掙扎無人制止

中國陝西彬州發生低俗婚鬧，多名男子將兩名伴娘綁在單車上強吻，引發廣泛關注。當地政府就此表示，「這件事會管的」。

事發於上周三（9月24日），網傳影片顯示，兩名身穿綠色連身裙的伴娘，被多名男子用膠紙綁在單車上，其中一名男子被按住頭部並強吻伴娘，期間伴娘尖叫掙扎，惟圍觀者無人制止，更有人在一旁大笑，還有人上前「幫手」。

事件隨即引發網友熱議：「判刑能治好這毛病」、「通通抓進去，一個也別放過」、「很多時候你以為的好人，只是缺少機會」、「這不就是妥妥的性騷擾+猥褻嘛，直接報警吧」、「如果我是新娘當場就會取消婚禮直接報警，絕對不會讓自己朋友被侮辱」。

對此，彬州市人民政府工作人員回應稱，當地確實有婚鬧的風俗，「但沒有（影片中）那麼嚴重」，此前有宣傳倡導文明婚禮，婚鬧現象較之前少很多了，「這件事會管的」。

文章授權轉載自《香港01》