北京文化論壇…600文創精品齊聚 「國子監」人氣旺

2025北京文化論壇日前在京舉行。本次論壇首次設立精品文創展示區，聯動北京全市文創資源，集展示、體驗、消費於一體，實現一站式體驗北京文創「頂流」。

展區匯聚了600餘件文創精品，涵蓋博物館、歷史名園、劇院、圖書館、高校、出版社、非遺、影視、潮玩等十餘個領域最新文創成果。現場，中國國家博物館、明十三陵博物館及定陵博物館三大文博機構開發的十餘款鳳冠主題文創產品齊聚。今年3月，國家博物館現象級文創「鳳冠冰箱貼」累計銷量突破100萬件，帶動鳳冠IP全系列文創產品銷售額跨越億元人民幣，創下國博近二十年來單品及系列文創的銷售紀錄。從引爆市場的國博鳳冠冰箱貼，到象徵最高規格的十二龍九鳳冠衍生品，展區薈萃了鳳冠文創領域的代表作品，堪稱鳳冠文創最全面的一次集中亮相。

現場最具人氣的文創產品包括國子監文創熱銷款，如金榜題名創意減壓簽字筆、金榜題名翻頁冰箱貼、馬到成功搖搖冰箱貼、獨占鰲頭印章磁貼等，將創意設計與美好寓意融於一體，多款產品已在網上售罄。此外，天宮藻井、天壇四季冰箱貼等博物館公園頂流文創，景泰藍、雕漆等燕京八絕非遺精品，「魯迅IP」、「紅樓夢」典藏卡牌等出版社熱門文創，以及IP玩具、盲盒、毛絨文創等潮流設計，共同構成展區亮點，展現出文創產業的多元魅力。中軸有禮、中軸流沙、故宮拍拍燈千里江山圖、手繪二十四節氣杯、「紅樓夢」典藏卡牌等文創產品，以設計提煉文化元素，展現中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的實踐成果。

此外，銀河通用「Galbot g1」機器人、清華團隊跳舞機器人「Booster T1」在展區入口迎賓，AI拍照打卡機等人工智慧文創產品在文化科技體驗區與嘉賓互動，讓觀眾親身感受文化與科技融合對生活品質的提升。