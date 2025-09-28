師生戀？學生經停車場稱見校內師兄與女教師車內激吻：忘我境界

難道是師生戀？有學生在網上發文，稱撞見籃球校隊師兄與校內1名女教師在私家車上激吻，當時原PO剛好留校打球，因此較遲離開，惟行經屋邨停車場時撞破激情場面，他馬上裝看不見便急腳離去。

原PO透露女教師在校內教英文，平日上課時很嚴肅，當時攬緊師兄的頸「打茄輪」（kiss）、「打到忘我境界」，而男方與女教師平日完全無交集。有網友直指見慣不怪，指師生戀並不罕見，又批評原PO急於離開未拍下教師的照片。

遲離校行經屋邨停車場發現男女車上激吻

該網民投稿至facebook專頁「名校Secrets 2.0」，稱日前放學後留在學校打球，因此較遲離開學校，而他途經附近屋邨停車場時，意外見到有白色私家車內有1對男女「兩個人好熟口面」，認真看發現是校內1位「Miss」正和校隊的師兄在車內激吻，「他們在車頭位置打遊戲打到忘我境界」。

女教師平日上堂嚴蕭 與校隊師兄沒有交流

原PO形容畫面如戀愛劇集，女教師正用手攬緊師兄頸部接吻，由於原PO怕惹事上身，馬上扮看不見行快兩步，「但係眼角餘光仲係見到佢哋嘅側面，真係好投入」。他指女方是校內英文老師，平日上課嚴肅，學生多聊天兩句都會挨罵，而她激吻時的神情和平日形象很有大反差。而該名「師兄」為籃球校隊隊長，平日和女教師「完全覺得他們沒有交流」，沒想到會暗地裏「發展得如此熱烈」。

網友笑不要過度幻想：老師還有2年就退休

部份網友認為師生戀並不罕見，只差在有沒有被人發現，「見過中文老師牽著同班男同學一起返學」、「都見過的，最後他們還是分開了」。有留言又提醒不要有過多幼想，許多師生戀未必是大家想像中的年齡組合，「大家當然會認為17至18歲男學生對21歲實習女老師有好感啦」、「重點是老師，還有2年就退休」、「最快換iPhone 17方法」，更有人笑問「這間是不是男生裝店來的？」。

不過，有網友對原PO的貼文感到不滿，認為他不必即上離開現場，「你至少也要發佈老師的上半身照片啊」，又因未能拍下現場證據，質疑事件真偽，「沒有圖你說老師裸跑也可以」，甚至指「沒想到香港學生文采不錯」，暗示是假故事。

