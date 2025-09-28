快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

颱風博羅依接近 三亞機場暫停起降全市學校停課

中央社／ 台北28日電

中度颱風博羅依今天通過海南島南方海面，預計明早將登陸越南。儘管颱風沒有登陸，海南省三亞機場今天仍然暫停班機起降12小時，三亞全市中小學校今天也在補班日的情況下停課1天。

今年中國颱風登陸及接近次數明顯較往年為多，其中廣東省近半個月內連遭米塔、樺加沙兩個颱風侵襲，隔鄰的海南省、廣西壯族自治區也連帶受影響，使這3個省區民眾聞颱色變，當地官方也不敢大意。

中國氣象單位今早持續對颱風博羅依發布颱風及暴雨黃色預警。根據預測，博羅依將於今天深夜至明天早上以中度颱風的強度，在越南中北部沿海登陸，但海南、廣東、廣西、雲南等4個省區也將受到颱風影響。

根據預測，未來3天海南島、廣東西部、廣西南部和西部、雲南東部和南部等地將有強風雨，而中國西部其他區也可能出現強降雨。官方提醒這些地區的民眾應提防包括山洪爆發、地質災害、城市淹水等衍生災害。

綜合中國媒體報導，為因應颱風接近所產生的強風，三亞鳳凰機場今天上午9時起暫停所有班機起降，預計當晚9時才能恢復。

今天雖是週日，但屬中國官方規劃的「十一」長假補班日。而三亞市教育局昨晚宣布，今天三亞全市中小學校、幼兒園、校外培訓機構全天停課。

颱風 三亞 廣東

延伸閱讀

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

太古運通挺Vespa車主！風災受損免費道路救援至10/31

乖乖、靠得住沒擋住颱風 集集大山轉播站天線傾斜11萬戶受影響

相關新聞

自購自學輕型單人飛機 陸網紅在千人觀看直播飛行時墜機身故

四川廣元劍閣縣1名55歲網名為「唐飛機」的網紅，直播時因墜機事故不幸身故。畫面顯示，飛機突然失控墜落，隨後起火燃燒。其家...

吉伊卡哇攻上海 10分鐘賣空1貨架 網酸：說好的反日？

日本人氣動漫IP吉伊卡哇（Chiikawa）海外首間專賣店昨在上海開幕，採實名入場，開張前就額滿，現場仍排隊3個多小時，...

「該死的中國人老咳嗽」 義大利名將穆塞蒂打中網翻車

2025中國網球公開賽的比賽中，賽會4號種子、義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）26日以7比6(3)、6...

三星堆祭祀坑年代證實商代晚期 考古上新7大成果

以「考古學視野下的文明互鑑」為主題的2025三星堆論壇，27日在四川省德陽市開幕，發布三星堆遺址考古多學科研究的七大新進...

太突然…清華學霸、普林斯頓博士後家中猝逝 死因不明

據美國普林斯頓大學校內媒體9月26日報導，來自中國的該校電氣與計算機工程博士後研究員李昊然（Haoran Li，音譯），...

捧人頭、問「爭家產」...港海洋公園鬼屋場景似蔡天鳳碎屍案

萬聖節將至，香港海洋公園26日舉行「哈囉喂全日祭2025」傳媒預覽，有報導指其中一間鬼屋的室內場景，涉及頭顱、青紅蘿蔔及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。