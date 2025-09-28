快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

自購自學輕型單人飛機 陸網紅在千人觀看直播飛行時墜機身故

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
四川廣元劍閣縣55歲，網名為「唐飛機」的網紅直播時，因墜機事故不幸身亡。（圖／取自極目新聞）
四川廣元劍閣縣55歲，網名為「唐飛機」的網紅直播時，因墜機事故不幸身亡。（圖／取自極目新聞）

四川廣元劍閣縣1名55歲網名為「唐飛機」的網紅直播時因墜機事故不幸身故。畫面顯示，飛機突然失控墜落，隨後起火燃燒。其家屬目前正處理後事，事教原因仍在調查中。此前，「唐飛機」因多次駕駛購買的超輕型單人飛機受關注。

綜合新京報、極目新聞等陸媒，大陸多名網民27日發影片稱，四川劍閣縣網紅「唐飛機」駕駛超輕型飛機直播時墜機。事故發生時，唐飛機正在直播，飛機突然失去控制墜落，隨後起火燃燒，直播間當時線上1,000多人，有觀看直播的網友錄下墜機過程。

事發地所在的鄉鎮安辦證實確有此事，但是意外事件，飛機墜落未造成其他地面損失。

據了解，唐飛機花費人民幣35萬元，購入1架「共軸雙槳超輕型飛機」，加滿油能續航40公里，最高飛行速度每小時100公里左右。唐飛機曾回應網友質疑，否認商業炒作，稱超輕型飛行器不用考駕照，他聲稱透過教程自學駕駛，僅用1周理論學習、6小時實際操作即掌握飛行技術。

不過，業內人士表示，低空飛行器的駕駛人也必須有飛行執照，低空飛行器在升空前，還必須到民航部門報備。目前，四川只有7個空域，主管部門是民航西南地區管理局。

唐飛機的帳號目前粉絲9.7萬，獲讚42.5萬。3月時他接受《封面新聞》採訪時曾表示，2024年有2次因為油表故障，飛機直接從離地5公尺、10公尺高的地方掉落。

飛機 直播 墜機 網紅 失控

延伸閱讀

網紅驚爆直播墜機身亡！飛機失速急落爆炸起火「粉絲全程觀看」

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

搭飛機很常被傳染感冒？內科醫教6招簡單防護 選位也大有學問

相關新聞

自購自學輕型單人飛機 陸網紅在千人觀看直播飛行時墜機身故

四川廣元劍閣縣1名55歲網名為「唐飛機」的網紅，直播時因墜機事故不幸身故。畫面顯示，飛機突然失控墜落，隨後起火燃燒。其家...

吉伊卡哇攻上海 10分鐘賣空1貨架 網酸：說好的反日？

日本人氣動漫IP吉伊卡哇（Chiikawa）海外首間專賣店昨在上海開幕，採實名入場，開張前就額滿，現場仍排隊3個多小時，...

「該死的中國人老咳嗽」 義大利名將穆塞蒂打中網翻車

2025中國網球公開賽的比賽中，賽會4號種子、義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）26日以7比6(3)、6...

三星堆祭祀坑年代證實商代晚期 考古上新7大成果

以「考古學視野下的文明互鑑」為主題的2025三星堆論壇，27日在四川省德陽市開幕，發布三星堆遺址考古多學科研究的七大新進...

太突然…清華學霸、普林斯頓博士後家中猝逝 死因不明

據美國普林斯頓大學校內媒體9月26日報導，來自中國的該校電氣與計算機工程博士後研究員李昊然（Haoran Li，音譯），...

捧人頭、問「爭家產」...港海洋公園鬼屋場景似蔡天鳳碎屍案

萬聖節將至，香港海洋公園26日舉行「哈囉喂全日祭2025」傳媒預覽，有報導指其中一間鬼屋的室內場景，涉及頭顱、青紅蘿蔔及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。