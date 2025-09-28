自購自學輕型單人飛機 陸網紅在千人觀看直播飛行時墜機身故

四川廣元劍閣縣1名55歲網名為「唐飛機」的網紅，直播時因墜機事故不幸身故。畫面顯示，飛機突然失控墜落，隨後起火燃燒。其家屬目前正處理後事，事教原因仍在調查中。此前，「唐飛機」因多次駕駛購買的超輕型單人飛機受關注。

綜合新京報、極目新聞等陸媒，大陸多名網民27日發影片稱，四川劍閣縣網紅「唐飛機」駕駛超輕型飛機直播時墜機。事故發生時，唐飛機正在直播，飛機突然失去控制墜落，隨後起火燃燒，直播間當時線上1,000多人，有觀看直播的網友錄下墜機過程。

事發地所在的鄉鎮安辦證實確有此事，但是意外事件，飛機墜落未造成其他地面損失。

據了解，唐飛機花費人民幣35萬元，購入1架「共軸雙槳超輕型飛機」，加滿油能續航40公里，最高飛行速度每小時100公里左右。唐飛機曾回應網友質疑，否認商業炒作，稱超輕型飛行器不用考駕照，他聲稱透過教程自學駕駛，僅用1周理論學習、6小時實際操作即掌握飛行技術。

不過，業內人士表示，低空飛行器的駕駛人也必須有飛行執照，低空飛行器在升空前，還必須到民航部門報備。目前，四川只有7個空域，主管部門是民航西南地區管理局。

唐飛機的帳號目前粉絲9.7萬，獲讚42.5萬。3月時他接受《封面新聞》採訪時曾表示，2024年有2次因為油表故障，飛機直接從離地5公尺、10公尺高的地方掉落。