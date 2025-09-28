江門屈公病病例暴增 官方稱滅蚊是最重要政治任務

快訊

中央社／ 台北28日電
中國廣東省江門市屈公病疫情出現反彈，一週內新增超過2200個病例。（美聯社）
中國廣東省江門市屈公病疫情出現反彈，一週內新增超過2200個病例。中共江門市委常委會日前開會強調，把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務，不惜一切代價滅蚊，確保實現10月1日中共「國慶」前有效控制疫情的目標。

「江門日報」27日報導，江門市委常委會26日召開擴大會議，要求把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務，以前所未有的壓倒性態勢滅殺成蚊、徹底清除蚊卵，在10月1日中共「國慶」前堅決打贏這場全市疫情殲滅戰。

21日，廣東省疾控局發布屈公病（中國稱：基孔肯雅熱）監測訊息稱，14日至20日，廣東新增報告2426例屈公病本地個案，其中江門2238例，佛山81例，廣州47例，而前一週的7日至13日，江門只有26例病例。

據報導，中共江門市委書記陳岸明強調，提高政治站位，統一思想認識，切實把疫情防控作為當前全市壓倒一切的工作，全面動員開展為期一週的「清潔公共環境，守護健康家園，喜迎國慶中秋」愛國衛生集中專項行動，形成全社會參與滅殺毒蚊的浩大聲勢。

他還說，「我們的敵人是白伊蚊（白線斑蚊）」；聚焦重點任務，不惜一切代價，用3至4天時間滅成蚊、殺蚊卵，迅速將全市成蚊密度指數、蚊卵指數降到安全水準。

陳岸明說，要全面壓實屬地、部門、單位、個人四方責任，合力打贏疫情防控人民戰爭；要堅決落實「傳染病防治法」，對落實不力、不作為、假作為、干擾破壞、胡攪蠻纏的堅決嚴肅問責、依法追究。

疫情 中共 廣東 屈公病

