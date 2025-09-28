十一+中秋連假將至 中共緊盯幹部違規收禮 防「四風」反彈

大陸中秋十一連假將來臨，中共中央紀委辦公廳近期要求各級紀檢監察機關加強監督檢查，堅決防止「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）反彈回潮。

中央紀委國家監委網站27日發布消息，中紀委辦公廳印發《關於國慶中秋期間嚴格落實中央八項規定精神、從嚴糾治「四風」的通知》。強調要督促各級領導機關和領導幹部，特別是「一把手」嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，帶頭嚴格落實中央八項規定精神。

其中，《通知》要求，要緊盯節日期間易發多發問題，包括堅決糾治違規收送月餅、蟹卡蟹券、菸酒茶等禮品和禮金，在居民小區、內部食堂、私人會所等場所違規吃喝，違規發放津貼補貼或福利，違規操辦婚喪喜慶事宜，公車（公務車）私用，接受可能影響公正執行公務的旅遊、娛樂活動安排等問題，著力糾治在服務保障經營主體、人民群眾正常生產生活方面不作為、亂作為等現象。

8月底港媒《星島日報》在「大棋盤」專欄文章披露，自中共中央5月發布修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，推動黨政機關帶頭「過緊日子」，減少不必要的公務支出及活動後，在港的陸資機構也要緊跟規定，例如來臨中秋婉拒收禮。據聞，以往大時大節陸資機構會收到不同公司贈送的禮物，但今年中秋節已表明婉拒收禮，減少奢侈浪費。

事實上，自中共中央總書記習近平上任後強調糾正「四風」，中共在中秋、十一連假期間都會發布監督嚴查反「四風」的通知。據2018年人民網分析，包括收受禮品禮金、違規公款吃喝、公款國內旅遊與違規發放津補貼或福利等，是大陸中秋、十一連假節點的易發多發問題。這些問題與中國禮尚往來的傳統以及長假密切相關，也因此成為官員受賄的破口。