快訊

身陷債務泥淖難脫身…昔日華人首富王健林 被限制高消費

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

聽新聞
0:00 / 0:00

十一+中秋連假將至 中共緊盯幹部違規收禮 防「四風」反彈

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸各地加緊製作月餅，供應中秋節日市場。圖為24日，江蘇泰州市1家食品生產企業製作月餅。（新華社）
大陸各地加緊製作月餅，供應中秋節日市場。圖為24日，江蘇泰州市1家食品生產企業製作月餅。（新華社）

大陸中秋十一連假將來臨，中共中央紀委辦公廳近期要求各級紀檢監察機關加強監督檢查，堅決防止「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）反彈回潮。

中央紀委國家監委網站27日發布消息，中紀委辦公廳印發《關於國慶中秋期間嚴格落實中央八項規定精神、從嚴糾治「四風」的通知》。強調要督促各級領導機關和領導幹部，特別是「一把手」嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，帶頭嚴格落實中央八項規定精神。

其中，《通知》要求，要緊盯節日期間易發多發問題，包括堅決糾治違規收送月餅、蟹卡蟹券、菸酒茶等禮品和禮金，在居民小區、內部食堂、私人會所等場所違規吃喝，違規發放津貼補貼或福利，違規操辦婚喪喜慶事宜，公車（公務車）私用，接受可能影響公正執行公務的旅遊、娛樂活動安排等問題，著力糾治在服務保障經營主體、人民群眾正常生產生活方面不作為、亂作為等現象。

8月底港媒《星島日報》在「大棋盤」專欄文章披露，自中共中央5月發布修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，推動黨政機關帶頭「過緊日子」，減少不必要的公務支出及活動後，在港的陸資機構也要緊跟規定，例如來臨中秋婉拒收禮。據聞，以往大時大節陸資機構會收到不同公司贈送的禮物，但今年中秋節已表明婉拒收禮，減少奢侈浪費。

事實上，自中共中央總書記習近平上任後強調糾正「四風」，中共在中秋、十一連假期間都會發布監督嚴查反「四風」的通知。據2018年人民網分析，包括收受禮品禮金、違規公款吃喝、公款國內旅遊與違規發放津補貼或福利等，是大陸中秋、十一連假節點的易發多發問題。這些問題與中國禮尚往來的傳統以及長假密切相關，也因此成為官員受賄的破口。

中秋節 中共 連假 禮物

延伸閱讀

教師節連假苗栗不平靜 銅鑼大興善寺、頭份市區鐵皮屋接連大火

教師、中秋、國慶三連假「水金九恐塞爆」 無人機首度空中疏導

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

「百貨店王」台中新光三越回歸遇連假首日 在地人驚：魔王路段消失了！

相關新聞

江門屈公病病例暴增 官方稱滅蚊是最重要政治任務

中國廣東省江門市屈公病疫情出現反彈，一週內新增超過2200個病例。中共江門市委常委會日前開會強調，把加大滅蚊作為當前最重...

十一+中秋連假將至 中共緊盯幹部違規收禮 防「四風」反彈

大陸中秋十一連假將來臨，中共中央紀委辦公廳近期要求各級紀檢監察機關加強監督檢查，堅決防止「四風」（形式主義、官僚主義、享...

甘肅隴西規模5.6地震 11人受傷逾3500間房屋受損

中國甘肅省隴西縣今天早上發生規模5.6的淺層地震。根據官方通報，地震造成11人輕傷，但有3505間房屋受損，已緊急轉移安...

颱風博羅依28日掠過海南島海面 陸中央氣象台發布黃色預警

中國中央氣象台今天下午最新天氣提示指出，預估颱風博羅依在28日白天掠過海南島以南海面，颱風中心位置目前距離海南省三沙市南...

大陸民航業反內捲成效有限 旺季票價年減6.4%

中國今年來積極推動各行各業「反內捲」，在此背景下，快遞業已有成效，然而民航業效果有限，7、8月旺季票價較去年同期還下降6...

消費力驚人…吉伊卡哇海外首間旗艦店上海開幕 粉絲爆買8千元

日本超人氣IP「吉伊卡哇」海外首間旗艦店27日在上海開幕，現場人潮眾多，許多粉絲一次購買人民幣2000元（約新台幣850...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。