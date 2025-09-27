甘肅隴西規模5.6地震 11人受傷逾3500間房屋受損

中國甘肅省隴西縣今天早上發生規模5.6的淺層地震。根據官方通報，地震造成11人輕傷，但有3505間房屋受損，已緊急轉移安置民眾7812人。

綜合央視新聞、極目新聞，根據中國地震台正式測定，9月27日5時49分，在甘肅定西市隴西縣（北緯34.91度，東經104.58度）發生規模5.6地震，震源深度10公里。網友反映，天水、蘭州、西安有震感。

定西市抗震指揮部辦公室傍晚通報，地震造成隴西縣、漳縣30個鄉鎮受災，11人輕微受傷，其中隴西縣10人，漳縣1人，均已送醫治療，截至下午4時，已有5人出院，其餘均無生命危險。

報導說，截至上午11時30分，地震已導致隴西縣17個鄉鎮3505間房屋受損（生活用房3400間、附屬用房105 間），其中倒塌17間，一般受損3488間，緊急轉移安置民眾7812人，道路交通設施受損27處。

報導指出，這次震中5公里範圍內平均海拔約2060公尺。根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生規模3以上地震共30次，最大地震是2023年12月18日在甘肅臨夏州積石山縣發生的規模6.2地震。

隴西以黃土丘陵所占面積最大，當地農村土造房子居多，耐震較差。

報導引述蘭州段女士表示，她的家人住在隴西縣樺林村的棉柳灘，屬於震中地區。早上地震發生後，家人跟她打了視訊電話，她瞭解到，村裡很多土房子都塌了，牆壁也開裂了，餘震也很明顯且頻繁。

中國地質大學教授王墩指出，隴西本身就位於南北地震帶上，屬於地震頻發區域。此次地震算是中等地震，除了可能農村的土房會受一定程度影響，預計地震造成的損害不大。