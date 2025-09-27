颱風博羅依28日掠過海南島海面 陸中央氣象台發布黃色預警

中國中央氣象台今天下午最新天氣提示指出，預估颱風博羅依在28日白天掠過海南島以南海面，颱風中心位置目前距離海南省三沙市南偏東方向約160公里，持續發布黃色颱風預警。

中國中央氣象台27日下午3時發布最新天氣提示指出，博羅依將於28日白天掠過海南島以南海面，華南沿海及南海海域27至30日將有強風雨，目前持續發布黃色颱風預警。

27日下午5時颱風快訊提到，博羅依中心位置目前距離海南省三沙市南偏東方向約160公里，最大風力12級（颱風級，相當於台灣颱風分級中度颱風），以每小時20至25公里速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強。

據新華社報導，海南省防災減災救災委員會今天上午8時將防汛防風應急回應提升至三級，要求三亞、五指山、三沙與其他等多個城市立即啟動不低於省級回應級別的應急回應，督促相關責任部門做好防禦工作。

海南省海口市交通運輸和港航管理局27日上午9時通告指出，受到博羅依影響，海口新海港、秀英港和鐵路南港已於27日上午9時停運，預計停運至28日夜間。

海南省三亞市教育局27日發布停課通知，寄宿制學校學生27日晚不返校，28日中小學校、幼稚園、校外培訓機構停課。颱風期間，學生家長要履行監管責任，禁止學生外出，復課時間另外通知。