消費力驚人…吉伊卡哇海外首間旗艦店上海開幕 粉絲爆買8千元
日本超人氣IP「吉伊卡哇」海外首間旗艦店27日在上海開幕，現場人潮眾多，許多粉絲一次購買人民幣2000元（約新台幣8500元）以上，消費力驚人。現場也聚集不少黃牛就地轉賣商品，還有黃牛透露，台灣代購向他們訂了許多貨。
吉伊卡哇海外首間旗艦店27日在上海南京東路開幕，儘管官方事先透過抽籤預約制度控管人數，現場仍有大批排隊等待入場、結帳的人潮。一位來自崑山、剛購物完畢的民眾說，她是11點的場次，快1點才結完帳，即使有6、7個收銀台，但由於人太多「上面排得跟迪士尼一樣」。她買了1800元，她強調「我是買得少的。」她也透露許多限定款有限購制度，每人每款只能購買1至2件。
另一位上海民眾表示，入場就要排20至30分鐘，結帳更要排上1個多小時，她這次買了2800元，「上面結帳基本上都買2、3000，有的5000」，她這次主要購買上海限定款，例如復古絨毛吊飾、大閘蟹吊飾、達摩系列玩偶等都各買一套（3個角色各1隻），因為擔心之後會售完，至於其他常駐款式打算等之後不需預約入場後再來看。
現場可以看到，不少民眾身上背著購物滿588元才能獲得的購物袋。上述那位上海民眾介紹，一隻吊飾售價大約就要130元左右，要買滿588元非常容易。
在結帳出口外，有一些黃牛在地上擺著一袋袋的商品，就地轉賣。截至下午1時，上海限定款貨量仍充足，因此多數商品加價20至50元可以買到。但不補貨的限量款式如「招財小八」，單隻需加價400元。
現場還有一批黃牛聚集超過20袋商品，數量龐大引人注目，記者以民眾身份詢問時，其中一位L先生表示，這些貨是台灣代購訂的，暫不現場販售。由於本次吉伊卡哇旗艦店抽籤預約系統只能透過中國身分證或港澳台居民居住證進行實名認證，因此大部分台灣代購無法自行到現場採購，只能透過當地人入場購買。
