消費力驚人…吉伊卡哇海外首間旗艦店上海開幕 粉絲爆買8千元

日本超人氣IP「吉伊卡哇」海外首間旗艦店27日在上海開幕，現場人潮眾多，許多粉絲一次購買人民幣2000元（約新台幣8500元）以上，消費力驚人。現場也聚集不少黃牛就地轉賣商品，還有黃牛透露，台灣代購向他們訂了許多貨。

吉伊卡哇海外首間旗艦店27日在上海南京東路開幕，儘管官方事先透過抽籤預約制度控管人數，現場仍有大批排隊等待入場、結帳的人潮。一位來自崑山、剛購物完畢的民眾說，她是11點的場次，快1點才結完帳，即使有6、7個收銀台，但由於人太多「上面排得跟迪士尼一樣」。她買了1800元，她強調「我是買得少的。」她也透露許多限定款有限購制度，每人每款只能購買1至2件。

另一位上海民眾表示，入場就要排20至30分鐘，結帳更要排上1個多小時，她這次買了2800元，「上面結帳基本上都買2、3000，有的5000」，她這次主要購買上海限定款，例如復古絨毛吊飾、大閘蟹吊飾、達摩系列玩偶等都各買一套（3個角色各1隻），因為擔心之後會售完，至於其他常駐款式打算等之後不需預約入場後再來看。

現場可以看到，不少民眾身上背著購物滿588元才能獲得的購物袋。上述那位上海民眾介紹，一隻吊飾售價大約就要130元左右，要買滿588元非常容易。

在結帳出口外，有一些黃牛在地上擺著一袋袋的商品，就地轉賣。截至下午1時，上海限定款貨量仍充足，因此多數商品加價20至50元可以買到。但不補貨的限量款式如「招財小八」，單隻需加價400元。