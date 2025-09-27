才奪冠就遭解散！楓葉姊姊「正妹台灣同事」扶搖 曝新動向

大陸抖音近期流行起「團體直播」風潮，其中「SK月亮湖217」因為「上車舞」爆紅，站在C位的「楓葉姐姐」人氣飆升，也讓隸屬同公司的台灣成員「扶搖」走紅。沒想到扶搖所屬的姊妹團「SK淮河219」卻突然宣布解散，扶搖之後會被如何安排還不確定。

扶搖在Threads發文表示，26日才在直播拿下人氣王和最高連勝MVP的雙冠王，像做夢一樣戴上皇冠和大翅膀，「可能幸福來的太突然，老天爺需要給我一些考驗。昨天晚上突然收到通知，我們SK淮河219解散了。剛剛拿了雙冠王的好成績，團隊就解散，真的對不起每個支持我的寶寶。」

對於解散消息，扶搖對此表示無奈，「之後的分團安排會盡快和大家通知，希望寶寶們可以繼續陪著我！我會繼續不斷的努力！度過難關扶搖直上的！」

界面新聞報導，和早期的秀場直播不同，團播是多人同時在一個直播間內展示才藝或者互動玩法編排，內容形式更像一場表演。團播的消費人群以年輕的女性用戶為主，她們大多來自城市，擁有更強的消費能力和審美。

作為龍頭多頻道聯播網（MCN）機構，無憂傳媒在2024年嗅到機會，這也是專業機構集中進場的階段。無憂傳媒直播事業部副總裁糖糖指出，一方面，他們看到抖音把團播列為重點扶持賽道的趨勢，這代表出現了平臺生態紅利；另一方面，大量擁有才藝的年輕人急需新舞臺，而抖音使用者對即時互動內容的需求也在升級。

2024年6月，無憂傳媒旗下的「宇宙009」男團正式亮相，並依託「男團+團播」的模式快速崛起。之後無憂傳媒又在此基礎上孵化了宇宙R.E.D、SING女團等近20個IP。

搜狐娛樂、新京報報導，根據調查，大部分團播公司給主播的薪資結構是底薪加提成的組合，而底薪一般只有人民幣6000到8000元（新台幣2.5萬到3.3萬元），日均工作時間長達十多個小時，若提前解約得支付高額違約金。

中國演出行業協會發佈的報告數據顯示，2024年網路表演行業，包括直播與短視頻，營收達人民幣2126.4億元。其中在直播領域，團播成為增長飛快的賽道之一。2025年僅抖音平台，日均開播的團播直播間就達7500個，是去年同期的近兩倍。中國經營報報導，2025年團播行業市場規模將達到人民幣150億元。