香港科技罪案 前七月近二萬宗金額大升近二成

香港科技罪案持續居高，今年前七個月已錄得科技罪案近二萬宗，涉案金額逾36億港元，大升一成八。

香港的科技罪案，按警察科技罪案組的定義，是以電腦為目標、以電腦及互聯網為犯罪的骨幹工具。而這種罪案的類別，包括與綱上遊戲有關的罪行，未獲批准使用電腦的罪行如駭客，網上商業詐騙，其他罪行如兒童色情物品等。

香港警方公布最行數據，指今年前七月整體科技罪案有19080宗，按年下跌約1%，但損失金額超過36億港元，按年上升約18%。有關罪案最多涉及購物、求職及投資騙案，亦有戶口盜用及裸聊。

香港警方說，犯罪集團針對金融機構、醫療系統、物流、教育與公共部門等，利用惡意及勒索軟件進行網絡攻擊。今年警方已下架或封鎖近500個指揮及控制伺服器，處理近5000部被操控的殭屍電腦及逾3萬個釣魚網站。

香港警察網絡安全及科技罪案調查科網絡安全分組總督察崔燿宗說，釣魚網站多數涉及冒認政府部門、政府補貼、社交媒體、交易、酒店行業以及證券行等。呼籲市民以及企業必須要保持警覺，定期更新路由器等IOT(感測器)設備軟件、要使用強化密碼、去關閉不必要的遠端管理功能，減低被入侵的風險。

因應科技罪案數字持續處於高位，而且攻擊手法更趨專業化，包括網絡釣魚、銀行惡意軟件、勒索軟件等，香港警方今年一月起推行「淨網行動」，與本地網絡服務供應商或託管商合作，削弱指揮及控制伺服器，或釣魚等攻擊基建，以加強網絡韌性。