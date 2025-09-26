始祖鳥與蔡國強煙火炸山稱環保 上百藏民冒險撿垃圾、野生動物驚逃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「始祖鳥」西藏喜馬拉雅山地區煙火秀過後，中國博主拍下上百名藏族村民沿著陡峭山坡拾撿垃圾的畫面。 圖擷自「千鈞的摩托日記」影片
中國大陸知名爆破藝術家蔡國強19日與戶外品牌「始祖鳥」(Arc'teryx)合作，在西藏喜馬拉雅山地區施放大型煙火秀，號稱「環保可降解」的藝術行動，卻在事後引發環保爭議。央視更公開批評，指現場留下大量垃圾。

中國自媒體博主「千鈞的摩托日記」於23日發布影片，揭露他22日前往西藏江孜縣熱龍鄉表演場地時，炸山的道路已被當地人員封閉，現場驚見上百名藏族村民沿著陡峭山坡拾撿垃圾。由於地形險峻，當地還出動大型無人機不斷往返，以清運爆破後的煙火殘骸。

博主表示，他原以為遠處山坡上移動的是氂牛，以為氂牛在煙火結束後回去吃草，一靠近後才發現全是村民的身影，形容「密密麻麻的人群像螞蟻一樣」，約有上百民村民手持袋子，行走在陡峭山壁上撿拾垃圾。博主說，雖然肉眼未見嚴重的山體破壞，但如此大規模的清理行動本身，顯示煙火爆破後的殘留物十分驚人，除了所謂的「環保可降解彩粉」外，還留下不少只能以人工處理的垃圾，和被迫留給大自然的行為藝術。

影片中還可見，現場附近的岩羊、鼠兔等野生保育類動物，被無人機運輸發出的聲響嚇得四處驚逃。博主憂心，經歷強烈煙火爆炸後，這些野生動物對棲息環境的恐懼，可能持續影響其生存。

蔡國強此次煙火表演，官方宣稱使用「環保可降解彩粉」，但環保人士質疑，即便彩粉可分解，煙火燃放仍會釋放大量金屬粉塵與化學殘渣，對高原生態造成長期影響。央視稍早也點名批評，強調「環保」並非免責理由。

始祖鳥和蔡國強聯手在西藏喜馬拉雅山施放煙火秀，引發環保爭議。 圖／央視新聞
