「樺加沙」三度登陸大陸華南 吹倒廣東陽江6000多棵路樹

聯合報／ 大陸中心／即時報導
「樺加沙」過境後，廣東省陽江市一片狼籍。（圖／取自微博）
「樺加沙」過境後，廣東省陽江市一片狼籍。（圖／取自微博）

重創花蓮的今年第18號颱風樺加沙」，24日17時前後在廣東省陽江市海陵島沿海登陸後在，今天6時30分前後在廣西北海沿海二次登陸，之後繼續西行，於中午12時在廣西防城港市沿海第三度登陸。

「樺加沙」24日傍晚在廣東陽江首度登陸時，中心附近最大風力達13級，導致陽江大批路樹被吹倒，不少高層民宅嚴重受損。但截至發稿為止，尚無傷亡消息傳出。

澎湃新聞報導，雖然官方事前已經提出警告，但「樺加沙」還是給陽江部分居民來了個措手不及。陽江市平崗鎮的徐鳳一家因沒有提前準備物資，鎮上從24日上午就開始停水停電，到25上午還未恢復，全家只能靠餅乾和一桶礦泉水度過漫漫長夜。

根據當地居民提供的照片和影片，陽江市區有大量樹木被強風吹倒、道路受阻嚴重，部分村鎮、小區傳出斷水斷電情況。

有住在高樓層的民眾告訴澎湃新聞，這次颱風格外讓人後怕。「我家住的樓層比較高，感覺整棟樓都在搖，小區裡有人陽台玻璃碎了，還有人家裡的大門都被吹開了。」

陽江當地民眾陳果說，24日晚為了防止主臥的落地窗被吹破傷人，她和丈夫帶著孩子睡到家裡的小臥室。「三個人擠在1.2米的小床上，一晚上都沒有睡，怕陽台的玻璃爛了，怕樓下的車被樹給砸到。」

微博上則有網友分享社區高樓層住宅在「樺加沙」過後一面狼藉景象。

根據陽江市政府初步統計，這次颱風過境，共造成全市5.3萬多棵綠化樹木損毀，其中6,000多棵出現倒伏，導致30多條主幹道受阻，另還有28處市政照明、排水等設施損壞。

此外，陽江市平崗鎮等地則傳出斷電情況，直至25日上午仍未恢復供電。

雖然「樺加沙」已經離去，但廣東省氣象服務中心提醒，要密切關注今年第20號颱風「博羅依」的動態。受輕颱「博羅依」外圍環流影響，28日，粵西和珠三角西南部將會再有中到大雨，局部地區可能出現暴雨。

大陸中央氣象台預估，「博羅依」將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，在穿過菲律賓中部後，於27日凌晨進入南海東部海域，之後向西北方向移動，強度逐漸增強。

廣東陽江不少路樹被「樺加沙」的強風吹倒，並波及停放在一旁的汽車。（圖／取自微博）
廣東陽江不少路樹被「樺加沙」的強風吹倒，並波及停放在一旁的汽車。（圖／取自微博）
由於有大批路樹在「樺加沙」過境時傾倒，導致廣東陽江30多條主幹道因此受阻。（圖／取自微博）
由於有大批路樹在「樺加沙」過境時傾倒，導致廣東陽江30多條主幹道因此受阻。（圖／取自微博）
「樺加沙」24日傍晚在廣東陽江首度登陸時，中心附近最大風力達13級，許多大樹因此被連根拔起。（圖／取自微博）
「樺加沙」24日傍晚在廣東陽江首度登陸時，中心附近最大風力達13級，許多大樹因此被連根拔起。（圖／取自微博）

樺加沙 颱風 廣東

