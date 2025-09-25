百度「蘿蔔快跑」進軍杜拜 獲頒首張自動駕駛測試牌照

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸百度旗下無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」（Apollo Go）獲頒杜拜首張自動駕駛測試牌照。圖為資料照。（記者陳宥菘／攝影）
杜拜道路與運輸管理局近日頒發首張自動駕駛測試牌照「001號」車牌，被大陸百度旗下無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」（Apollo Go）正式收入囊中。

杜拜是蘿蔔快跑在中國大陸、香港以外，首個海外營運的城市。該公司預計在2028年前將車隊規模擴大至1,000輛。

綜合陸媒報導，在24日舉行的杜拜世界自動駕駛交通大會（Dubai World Congress for Self-Driving Transport）上，蘿蔔快跑攜杜拜首個自動駕駛測試牌照001號車牌亮相。同時，蘿蔔快跑已獲得杜拜官方頒發的首批50張自動駕駛測試牌照。

百度指出，蘿蔔快跑是在7月獲頒該測試許可證和50張牌照，授權其在杜拜市區部署車輛。在獲得許可後，蘿蔔快跑的50輛自動駕駛汽車車隊，自8月起已在杜拜開放道路上的指定區域開始測試。

百度還表示，未來蘿蔔快跑和杜拜道路與運輸管理局，計畫在2028年將車隊規模擴大到1,000多輛全自動駕駛汽車，與杜拜加速未來城市基礎設施採用自動駕駛出行的願景相契合。

這項計畫源於今年4月杜拜道路和運輸管理局與百度簽署的1份關於大規模部署蘿蔔快跑的諒解備忘錄。

蘿蔔快跑正加速海外擴張，除了杜拜之外，蘿蔔快跑也陸續布局阿布達比，也計畫進軍瑞士、土耳其，以及德國、英國等歐洲國家。

