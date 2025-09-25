樺加沙減弱為熱帶風暴級 中國迄今沒死傷或災害報告

快訊

中央社／ 台北25日電

中國氣象局表示，颱風樺加沙已於25日早上由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級，預計今天下午到傍晚會在越南北部沿海登陸，預計會持續對華南等地帶來暴雨。

中國氣象局表示，颱風樺加沙已於25日早上由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級，早上5時其中心位於廣西北海市東偏南方向約25公里的近海海面上，中心附近最大風力有9級，預計樺加沙將以每小時15至20公里的速度繼續向偏西方向移動，趨向越南北部沿海，將於25日下午到傍晚在越南北部沿海登陸，之後轉向西南方向移動，強度逐漸減弱。

中央氣象局預計，樺加沙今天持續導致南海北部、北部灣等海域有大風，華南及雲南、貴州等地部分地區有大到暴雨、局地大暴雨，需繼續防範次生災害和強對流天氣危害。27日起，西北地區東南部、西南地區東部、江漢、黃淮等地都有降雨。

27日至29日，甘肅南部、陜西南部、西南地區東部、江漢、黃淮等地將有中到大雨、局地暴雨。28日至10月1日，受颱風博羅依影響，華南、江南西部和南部、雲南南部等地有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

中央氣象局又預計，25日早上8時至26日早上8時，南海北部、北部灣、廣東沿海及西南部地區、珠江口區、廣西沿海將有6-7級、陣風8-9級的大風，颱風中心經過的附近海域或地區風力可達8級、陣風9-10級。

中國迄今未有有關樺加沙引致死傷或災害的官方公布。據香港政府公布，截至24日晚上8時，樺加沙造成101人受傷。

國外享受、國內炸山？ 蔡國強被揭老婆住美、女兒日籍

蔡國強日前與戶外品牌始祖鳥聯合，在海拔約5500米的西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區燃放藝術煙花「升龍」，規模壯觀但卻引爆破...

「買賣棋」宣判 中國「象棋第一人」王天一當庭認罪

被譽為中國象棋史上最大反腐案的「買賣棋」案24日在浙江杭州上城區法院宣判。涉案的6名中國象棋特級大師，包括王天一、趙鑫鑫...

砸8億在茅台鎮建廠被「一紙合約書」接管 民企：明搶

為解決茅台鎮白酒生產污水處理問題，2017年貴州省仁懷市招標建設日處理污水1.5萬噸白酒廢水處理廠，重慶泰克公司創辦人唐...

提出「海綿城市」的北大教授俞孔堅巴西墜機亡 巴西總統發文悼念

巴西當地23日，北京大學建築與景觀設計學院教授俞孔堅，連同機師和2名巴西電影製片人不幸遭遇墜機身亡，享壽62歲。俞孔堅此...

百度「蘿蔔快跑」進軍杜拜 獲頒首張自動駕駛測試牌照

杜拜道路與運輸管理局近日頒發首張自動駕駛測試牌照「001號」車牌，被大陸百度旗下無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」（Apollo...

「風王」樺加沙襲港釀62傷 1年2個10號風球 61年來首次

香港天文台在24日午後改發8號風球，超強風王「樺加沙」已減弱為強颱風，正逐漸遠離香港。警稱香港仍在高風險狀態，市民不要外...

