香港01／ 撰文／林芷瑩
李姓司機駕駛巴士接載16名乘客正常行駛，途中一塊突然飛來的鋼筋擊碎前擋風玻璃。示意圖非當事人。圖／Ingimage
李姓司機駕駛巴士接載16名乘客正常行駛，途中一塊突然飛來的鋼筋擊碎前擋風玻璃。示意圖非當事人。圖／Ingimage

四川眉山市近日發生驚險意外，有巴士行駛期間被一塊突然飛來的鋼筋擊碎前擋風玻璃，飛濺的玻璃碎刺傷司機李姓司機的雙眼，使其視力幾近失明，在危急時刻，他完成了一系列「教科書式」的突發狀況應變，安全將巴士駛至路邊，守護全車乘客的安全。

9月22日上午9時40分，李姓司機駕駛巴士接載16名乘客沿國道213正常行駛，途中一塊突然飛來的鋼筋擊碎前擋風玻璃。車上乘客回憶，當時天氣晴朗，路況平穩，大家或閉目養神，或閒聊觀景。突然，一聲巨響打破寧靜，前擋風玻璃碎片向駕駛位飛濺而來。

乘客陳先生當時坐在靠前的位置，親眼目睹玻璃碎濺到司機臉上，「尤其是眼睛部位，血從他的眼睛不停地流下來，他瞬間就皺緊了眉頭，用力睜開眼睛，看著特別痛苦。我當時很慌，以為要出事了」。

盡管雙眼被玻璃碎刺痛，視線迅速模糊，幾近失明，但李姓司機強忍劇痛，雙手緊握方向盤，努力保持車身平穩，避免車輛失控。他用眼角僅存的微弱視力，快速觀察前方路況和後視鏡，同時果斷鬆開油門，緩慢踩下剎車，逐漸降低車速。

在李姓司機的精準操作下，巴士最終停靠在路邊的安全區域。停車後，他將手伸出窗外向對向駛來的巴士求救，並打開「壞車警告燈」和前門，引導乘客有序下車，並囑咐大家注意安全，等待另一輛巴士。直到確認所有乘客安全離開車廂後，李姓司機才在隨後趕來的巴士和其他熱心乘客的幫助下前往附近醫院。

由於傷勢過重，李姓司機被轉送至成都的眼科專科醫院治療。醫生表示他的眼部有多塊細小的玻璃碎，左眼眼球破裂，右眼嚴重損傷，視力受到極大影響，目前仍在接受進一步治療。

四川省眉山市仁壽公交公司安全技術部負責人李蘭介紹，李姓司機今年39歲，今年4月才入職，他以前是駕駛旅遊巴士，「給我的印象是非常有責任心」。她表示，李姓司機已接受手術，「現在只能先保眼球，後續再說視力問題」，事後已報警處理，但暫未知鋼筋從何而來，公司將會進行表彰，並打算為他申請見義勇為。

文章授權轉載自《香港01》

交通事故 擋風玻璃

影／四川巴士突遭鋼筋擊中！司機雙目刺傷險失明 負傷堅持停車救16人

