提出「海綿城市」的北大教授俞孔堅巴西墜機亡 巴西總統發文悼念

巴西當地23日，北京大學建築與景觀設計學院教授俞孔堅，連同機師和2名巴西電影製片人不幸遭遇墜機身亡，享壽62歲。俞孔堅此行是在潘塔納爾地區拍攝紀錄片《海綿星球》，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也對此發文悼念。

據新華社，當地時間23日晚，1架小型飛機在巴西中西部南馬托格羅索州阿基道阿納市墜毀，機上4人全部遇難。飛機墜毀地點位於潘塔納爾溼地地區。據當地消防部門消息，4名遇難者身份已確認，包括1名飛行員、2名巴西紀錄片製片人和俞孔堅，事故原因調查中。

新華社指，魯拉24日在社交媒體發文悼念遇難者，表示在氣候變化日益嚴峻的時代，俞孔堅提出的「海綿城市」理念已成為全球典範，這種理念兼顧生活品質與環境保護，正是人類未來所追求和需要的。

據每日經濟新聞，1963年生的俞孔堅是浙江金華人，1987年獲北京林業大學園林專業碩士學位，1995年獲哈佛大學設計學博士學位，1997年回到中國大陸後，先後創辦了北京大學建築與景觀設計學院，並擔任首任院長，創辦了國際獲獎期刊《景觀設計學》並任主編，並創辦了大陸國家甲級設計機構「土人設計」（Turenscape）。

報導提到，俞孔堅因提出「可持續城市規劃」的創新方案享譽全球。他提出的「海綿城市」概念於2013年被採納為中國大陸的國家政策，該理念通過綠色基礎設施（如湖泊、公園）和透水鋪裝，減少對傳統排水系統的依賴，以自然方式應對洪澇，旨在讓景觀建築能夠吸收洪水，並逐步將水釋放至河流、海洋。

據北京大學新聞網，今年9月18日，福布斯公布「2025全球可持續發展領航者」榜單，表彰在氣候行動和綠色轉型中具有全球影響力的50位人物。北京大學建築與景觀設計學院教授俞孔堅入選，成為榜單上唯一的中國學者代表。