北斗系統輔助施工 「世界第一高橋」花江峽谷大橋28日通車
大陸貴州省政府新聞辦24日舉行記者會表示，「世界第一高橋」花江峽谷大橋將於28日正式建成通車。中新社指，花江峽谷大橋在抗風設計、高空施工等領域實現多項技術突破，採用智慧纜吊系統、高強鋼絲等先進技術，獲得21項授權專利，並成為大陸橋梁建設標準的技術參考。
花江峽谷大橋屹立於被譽為「地球裂縫」的花江大峽谷之上，是貴州六枝至安龍高速公路的關鍵控制性工程，全長2,890公尺，主橋跨徑1,420公尺，橋面到水面高度625公尺，主橋跨徑居山區橋梁跨徑世界第一、橋梁高度居世界第一，被稱為「橫、豎」都是世界第一。
中新社提到，大橋在索股中植入的智慧纜索，猶如大橋的「神經系統」，可即時感知橋梁健康狀態。同時，花江峽谷大橋通車後，兩邊的通行時間將從2小時縮短至2分鐘，極大改善區域交通條件，為地區經濟社會發展注入新動力。
該大橋自2022年初開工建設以來，建設團隊克服花江大峽谷的天然屏障，利用北斗系統輔助施工，集無人機技術、BIM建模、智慧監測、超高強度材料和新工藝工法，在600公尺高空「穿針引線」，實現毫米級施工精度，「將天塹變通途」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言