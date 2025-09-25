北斗系統輔助施工 「世界第一高橋」花江峽谷大橋28日通車

大陸貴州省政府新聞辦24日舉行記者會表示，「世界第一高橋」花江峽谷大橋將於28日正式建成通車。中新社指，花江峽谷大橋在抗風設計、高空施工等領域實現多項技術突破，採用智慧纜吊系統、高強鋼絲等先進技術，獲得21項授權專利，並成為大陸橋梁建設標準的技術參考。

花江峽谷大橋屹立於被譽為「地球裂縫」的花江大峽谷之上，是貴州六枝至安龍高速公路的關鍵控制性工程，全長2,890公尺，主橋跨徑1,420公尺，橋面到水面高度625公尺，主橋跨徑居山區橋梁跨徑世界第一、橋梁高度居世界第一，被稱為「橫、豎」都是世界第一。

中新社提到，大橋在索股中植入的智慧纜索，猶如大橋的「神經系統」，可即時感知橋梁健康狀態。同時，花江峽谷大橋通車後，兩邊的通行時間將從2小時縮短至2分鐘，極大改善區域交通條件，為地區經濟社會發展注入新動力。