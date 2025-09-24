聽新聞
小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人
受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線被迫停航兩天，今日終於恢復通航，久候多日的滯留旅客加上原訂出行人潮一併湧入，讓金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通，好在經過數班船班的密集輸運，從10點後就都正常輸運，一整天下來，每艘船的載客率都在8成上下，沒有滯留旅客。
水頭碼頭今天一早就湧入超過500名旅客，許多人為了搶搭第一班船，天色未亮就到現場排隊候補，卻仍拿到100後左右的號碼牌，現場人山人海，不少人都很焦急怕搭不上船，希望能增開加班船，好在幾班船輸運後，現場的爆滿旅客已消化的差不多。
港務處指出，因颱風來襲，小三通於22、23日連續停航兩天，累積的旅客今天全數湧現，預估今日搭船人數高達6千人次。
金門港務處長許嘉興表示，上午僅第1、2班船有候補情形，10點後已恢復正常運作，全天載客率約在8成上下，並無旅客滯留。根據今日統計，小三通金廈（五通）航線共執行24航次，載運進港旅客3441人（載客率95.16%）、出港旅客3236人（載客率90.49%），總計6677人次；金泉（石井）航線因風浪影響仍停航，無進出港航班。
