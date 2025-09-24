快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

聽新聞
0:00 / 0:00

小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線停航兩天，今日恢復通航，金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通，好在經過幾班船輸運，人潮已消散。圖／民眾提供
受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線停航兩天，今日恢復通航，金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通，好在經過幾班船輸運，人潮已消散。圖／民眾提供

受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線被迫停航兩天，今日終於恢復通航，久候多日的滯留旅客加上原訂出行人潮一併湧入，讓金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通，好在經過數班船班的密集輸運，從10點後就都正常輸運，一整天下來，每艘船的載客率都在8成上下，沒有滯留旅客。

水頭碼頭今天一早就湧入超過500名旅客，許多人為了搶搭第一班船，天色未亮就到現場排隊候補，卻仍拿到100後左右的號碼牌，現場人山人海，不少人都很焦急怕搭不上船，希望能增開加班船，好在幾班船輸運後，現場的爆滿旅客已消化的差不多。

港務處指出，因颱風來襲，小三通於22、23日連續停航兩天，累積的旅客今天全數湧現，預估今日搭船人數高達6千人次。

金門港務處長許嘉興表示，上午僅第1、2班船有候補情形，10點後已恢復正常運作，全天載客率約在8成上下，並無旅客滯留。根據今日統計，小三通金廈（五通）航線共執行24航次，載運進港旅客3441人（載客率95.16%）、出港旅客3236人（載客率90.49%），總計6677人次；金泉（石井）航線因風浪影響仍停航，無進出港航班。

受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線停航兩天，今日終於恢復通航，金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通。圖／民眾提供
受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線停航兩天，今日終於恢復通航，金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通。圖／民眾提供
受到強烈颱風「樺加沙」影響，金門小三通航線停航兩天，今日終於恢復通航，久候多日的滯留旅客加上原訂出行人潮一併湧入，讓金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通。圖／民眾提供
受到強烈颱風「樺加沙」影響，金門小三通航線停航兩天，今日終於恢復通航，久候多日的滯留旅客加上原訂出行人潮一併湧入，讓金門水頭碼頭一早就被大批旅客擠得水洩不通。圖／民眾提供

小三通 金門

延伸閱讀

颱風樺加沙致旅客滯留金門 加班機助疏運

樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤

颱風樺加沙打亂馬祖交通 24日擬啟動軍機疏運

颱風影響金門對外交通 空運恢復首日滯留旅客少

相關新聞

小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人

受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線被迫停航兩天，今日終於恢復通航，久候多日的滯留旅客加上原訂出行人潮一併...

樺加沙遠離...陸續恢復營運 深圳機場第一趟入港航班已起飛

隨著颱風「樺加沙」中心遠離深圳，24日深圳全市颱風紅色預警信號降級為黃色，下午4時，深圳全市範圍內解除「五停」（停工、停...

颱風樺加沙／4口家柴灣觀浪3墮海...深圳漁民父子路過勇救人 細節曝光

超強颱風「樺加沙」襲港，昨午（23日）有一家4口在8號風球下在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人其後由船家及趕至的消防員救起，同送至醫院。陸媒報道，救人的船家為途經該地的一艘深圳漁船的船東父子。

颱風樺加沙／影響粵港澳 導致大灣區5機場取消近3,500架次航班

受到颱風「樺加沙」的影響，包括深圳、廣州、惠州等多個大灣區城市，均頒發市區到機場的高速路口封路、停止運行通知。目前颱風衝...

颱風樺加沙／籠罩香港...已有62人傷 航空交通尚未恢復

香港天文台在午後改發八號東南烈風或暴風信號，超強颱風「樺加沙」已減弱為強颱風，正逐漸遠離香港。警稱香港仍在高風險狀態，市...

微博指部分使用者「惡意炒作于朦朧墜樓」 禁言上千個帳號

本月11日，大陸男演員于朦朧墜樓身故引發關注，北京公安宣布逮捕3名編造謠言女子，另外新浪微博管理員23日晚間表示，部分使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。